NBA／ 「紐約市長」又如何？名帥點名柯瑞選總統 本人曾鬆口不排除從政

勇士超級球星柯瑞（Stephen Curry）生涯至今不斷改寫籃球場上的各種可能，如今名帥卡利派里（John Calipari）接受《TMZ》訪問時，被問到若要挑一名NBA球員投入政壇，他也沒有猶豫直接點名柯瑞。

「柯瑞。但他永遠不會這麼做。不過他會做得很好，因為他關心人們。他真的非常聰明、充滿活力，而且有自己的信念，只要是他相信的事情，他就會努力去做。他會很棒。任何他想要的都可以。如果他當上總統，我想當駐梵蒂岡大使，那會很棒。」

值得一提的是，柯瑞投入政壇並非完全沒有想像空間。早在2024年宣傳兒童讀物《I Am Extraordinary》期間，他接受《CBS》專訪時，就曾被問到退役後是否可能投入政治，甚至競選美國總統，儘管當時他並未給出肯定答案，但也沒有完全關上這扇門。

「也許吧，我有興趣盡可能運用自己各方面的影響力去做好事。所以如果這是其中一種方式，那麼……我不會直接說是競選總統，但如果政治是一種能夠創造實質改變的方法，或者政治之外還有其他方式也可以。」