NBA／莫蘭特轉戰拓荒者尋求重生 後場人手爆滿成新帥最大課題

波特蘭拓荒者今年夏天做出令人意外的重大操作，從灰熊交易來明星後衛莫蘭特（Ja Morant），送出側翼葛蘭特（Jerami Grant）及其他資產。這筆交易讓拓荒者後場陣容顯得更加星光熠熠，當然也更讓外界好奇莫蘭特能否在波特蘭重新找回昔日身手。

談到即將展開的拓荒者新旅程，莫蘭特透露，自己最期待的事就是與新隊友並肩作戰，並且重新回到球場上。他表示：「能和新隊友一起打球，還能再次踏上球場，這就是我最期待的事。」

莫蘭特幾年前效力灰熊時，曾是全聯盟最具觀賞性的球星之一，憑藉爆發力十足的切入、驚人彈跳與華麗球風，迅速成為新生代超人氣後衛。不過，近年他受到傷勢、場外問題以及整體表現下滑影響，身價與市場評價明顯下跌，也讓拓荒者今年夏天能以相對低成本完成交易。

即便如此，莫蘭特加盟仍讓拓荒者後場輪替變得相當擁擠。球隊陣中已有里拉德（Damian Lillard）、哈勒戴（Jrue Holiday）、韓德森（Scoot Henderson）等需要上場時間的後衛，如今再加上莫蘭特，如何分配球權、出賽時間與角色定位，將成為新賽季最受關注的課題之一。

類似問題其實去年也曾出現在馬刺身上。當時馬刺擁有福克斯（De'Aaron Fox）、卡瑟爾（Stephon Castle）、哈波（Dylan Harper）等後衛群，同樣引發外界對球權分配的討論。不過，馬刺當時還有溫班亞瑪（Victor Wembanyama）坐鎮禁區，能在攻防兩端提供強大支撐，讓後場磨合壓力相對被分擔。

拓荒者新任總教練諾里（Micah Nori）接下來勢必面臨艱鉅挑戰。他不只要找出如何讓這批後場球員發揮最大效益，也必須確保球隊主力阿夫迪賈（Deni Avdija）能獲得足夠球權與進攻觸球機會，發揮他在鋒線上的影響力。

對拓荒者而言，莫蘭特的到來是一場高風險但也可能帶來高報酬的賭注。如果他能保持健康、重新找回爆發力，波特蘭有機會得到一名能改變比賽節奏的明星控衛；但若後場角色無法釐清，球隊也可能面臨球權重疊與輪替失衡的問題。

拓荒者新賽季將於10月21日在主場迎戰鳳凰城太陽，這也將是莫蘭特正式披上拓荒者戰袍後的重要起點。從灰熊時期的低潮到波特蘭的新開始，莫蘭特能否把握這次重生機會，將成為拓荒者新賽季最具話題性的觀察焦點。