NBA／衛少退休藏伏筆？ 前隊友瘋狗貝爆料：他可能會回來

「大三元製造機」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）上個月無預警宣布退休，結束長達18年的NBA生涯，不過昔日湖人隊友「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）卻認為，衛少的籃球生涯可能還沒有畫下句點。

日前貝佛利登上《Out The Mud Podcast》，與前球星藍道夫（Zach Randolph）等人談到衛斯特布魯克退休的決定，直言以他目前的能力，理應還能繼續待在NBA好幾年。

「這傢伙至少應該還能在聯盟打3、4年。我很想看到他去熱火。衛斯特布魯克還有很多東西能拿出來，我昨天才剛見到他的弟弟，也跟他聊了一下。」

接著貝佛利語出驚人表示，「他可能會回來，我們不知道。他可能真的會回來，我希望他這麼做。」

事實上，貝佛利與衛斯特布魯克過去曾是場上的死對頭，兩人的恩怨可以追溯至貝佛利效力火箭、衛少效力雷霆時期，直到2022-23賽季兩人才在湖人成為隊友。

在節目中談到衛少時，貝佛利也替昔日隊友抱不平，認為外界與媒體對衛斯布魯克的評價，影響了球隊管理階層看待他的方式，甚至形容衛斯特布魯克是「小一號的詹姆斯（LeBron James）」。

「我不喜歡他們對待他的方式，也不喜歡媒體對待他的方式。他們讓球迷用不同的角度去看他，接著又讓總管、球隊高層用那樣的方式看待他。當你談到這種等級的籃球員時，那傢伙真的很強。」

現年37歲的衛斯特布魯克在8月13日宣布退休，結束18年NBA生涯。2008年以首輪第4順位進入聯盟後，他生涯曾拿下2017年年度MVP、9度入選年度最佳陣容、9度入選明星賽，更以209次大三元高居NBA歷史第一。生涯共出賽1301場例行賽，累積27176分、10351次助攻與9025個籃板，更曾4個賽季繳出場均大三元的驚人紀錄。

上季效力國王期間，衛少64場比賽中則先發58場，場均仍能繳出15.2分、6.7次助攻。