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NBA／讚防守年輕衛少如同地獄 拉文致敬：遇過最好的人之一

聯合新聞網／ 綜合外電報導
拉文和衛斯特布魯克上季曾短暫同隊。 美聯社
拉文和衛斯特布魯克上季曾短暫同隊。 美聯社

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衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今年夏天宣布退休，震撼不少球迷。這位在NBA征戰18季的傳奇後衛，透過社群平台發布影片，正式告別籃球場，為職業生涯畫下句點。

衛斯特布魯克上季最後效力國王，與德羅展（DeMar DeRozan）、沙波尼斯（Domantas Sabonis）、拉文（Zach LaVine）等人並肩作戰。雖然國王該季受到傷病影響，戰績一路下滑，最終僅拿到22勝60敗，聯盟排名倒數第4。

拉文近日現身波士頓New Balance場館「The Track」，參與第2屆「Beantown Elite Experience」活動。他接受專訪時，除了談到自己在訓練營中的角色，也回應衛斯特布魯克突然宣布退休一事，更給予高度評價。

拉文表示：「Russ是我遇過最好的人之一，不管在場上還是場下都是。他身上有一種你從沒看過的能量，而且我也曾和他交手。我2014年進入聯盟，幾年後他應該就拿下MVP。年輕時要守他真的像地獄一樣，尤其我19歲、20歲時，他直接往你衝過來，那真的很難擋。」

拉文透露，他與衛斯特布魯克私下有不少交流，也曾一起訓練、一起打球，兩人關係相當不錯。他說：「我們聊過很多，也一起訓練、一起打球。Russ是我的好朋友之一。我要向他不可思議的職業生涯致敬。他其實還能給籃球更多，他本來還可以繼續打，但我很高興他能照自己的方式離開，因為不是每個人都有機會做到這一點。」

衛斯特布魯克18年NBA生涯共效力7支球隊，生涯平均繳出20.9分、6.9籃板、8.0助攻、1.6抄截。他最具代表性的成就，莫過於生涯累積209次大三元，高居歷史第1。

除了大三元紀錄，衛斯特布魯克生涯總得分達27176分，排名NBA歷史第14；總助攻10351次，排名歷史第5；總抄截2038次，也排在歷史第14。

從巔峰時期的爆炸性打法，到生涯後段轉換角色，衛斯特布魯克始終以強烈競爭心與能量著稱，也讓拉文等後輩學弟對他的職業態度留下深刻印象。

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