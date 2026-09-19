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NBA／佛雷格、厄文正面攻防養默契 獨行俠盼老少配衝擊季後賽

聯合新聞網／ 綜合外電報導
佛雷格和老大哥厄文一同訓練。圖取自官方X
佛雷格和老大哥厄文一同訓練。圖取自官方X

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達拉斯獨行俠將迎接關鍵的2026-27年新賽季，陣中年輕核心佛雷格（Cooper Flagg）與老大哥厄文（Kyrie Irving）也正加緊培養場上默契，期待在新賽季帶領球隊走出上季低潮。

上季榮獲最佳新秀的狀元郎佛雷格，迅速成為獨行俠未來門面，生涯第2年會有何更突破性的表現，備受外界期待；上季他以聯盟最佳新人之姿打出亮眼表現，並獲選年度新人王，厄文則將展開效力達拉斯的第5個賽季，至於厄文則是在面臨左膝前十字韌帶撕裂重傷後，歷經漫長復健過程，預計在新開幕戰回歸。

對佛雷格與厄文來說，這將是兩人首次真正以隊友身分在例行賽場上並肩作戰，而不只是其中一人坐在場邊觀戰。

因此，兩人需要透過訓練熟悉彼此習慣，建立足夠連結，才能在球隊面對順境與逆境時發揮帶動作用。獨行俠近日釋出的訓練影片中，就可以看到距離新賽季開打約1個月之際，佛雷格在練習中防守厄文，展現兩人正逐步加強對抗與磨合。

佛雷格無疑是獨行俠目前最受矚目的看板人物，身為球隊未來核心，他被寄望帶領達拉斯重新回到競爭行列。儘管厄文距離前十字韌帶重傷已超過1年，但他仍是NBA最具進攻創造力與經驗的資深後衛之一，若能保持健康，仍可在年輕陣容中扮演關鍵領袖角色。

厄文對這支年輕獨行俠而言，是陣中最重要的明星老將；佛雷格則已被視為球隊未來招牌。不過，若獨行俠想贏下更多比賽，仍需要穩固的支援陣容配合這對核心組合。球隊教練團也出現變動，基德（Jason Kidd）已不再擔任總教練，改由梅伊（Dusty May）接掌兵符。梅伊過去在大學籃球執教表現出色，曾帶領佛羅里達大西洋大學與密西根大學打出佳績，如今將把執教舞台轉向NBA。

獨行俠上季戰績僅26勝56敗，排名西區第12，只領先灰熊與國王，落後鵜鶘與勇士。新賽季若想重返季後賽舞台，攻守兩端都必須有明顯進步。

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