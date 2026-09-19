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NBA／開幕戰最低票價破3萬引發球迷怒火 尼克球團坦承定價錯誤

聯合新聞網／ 綜合外電報導
衛冕軍尼克開幕戰門票定價惹議。 路透社
衛冕軍尼克開幕戰門票定價惹議。 路透社

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距離2026-27年賽季開打只剩1個多月，紐約尼克將在主場麥迪遜花園廣場迎戰費城76人，正式展開衛冕之路。

不過近日尼克新賽季部分主場門票價格曝光後，卻引發球迷強烈不滿，尤其是開幕戰的最票價竟超過1000美元，也就是新台幣超過3萬元，加上多場焦點賽事票價被認為過高，讓外界質疑球團是否趁著奪冠熱潮大幅拉高入場門檻。

面對爭議，尼克隨後發布聲明承認，這次售票價格設定出現錯誤，球團將重新啟動售票並調整價格。

《The Athletic》記者卡茲（Fred Katz）在X平台指出，尼克已發出聲明，承認本周票價制定有誤，並表示「將很快以新價格重新開始銷售」。至於已經購票的球迷，球團也會退還差額。

尼克在聲明中強調：「我們的本意從來不是向忠實球迷收取過高費用。」這番說法等於承認，原本公布的票價並非最終安排，也試圖平息球迷對球團藉冠軍聲勢推高票價的反彈。

即使尼克將重新定價，新票價預料仍不會便宜。尼克門票長年是NBA最昂貴的票券之一，過去主要受到紐約市市場規模、麥迪遜花園廣場地段與球隊歷史人氣推動，如今又多了衛冕軍身分，勢必讓主場比賽需求持續升高。

尼克在上季總冠軍賽面對馬刺時，就曾出現球迷支付6位數美元、只為進場觀看比賽的情況。對許多紐約球迷來說，即便票價昂貴，仍被認為值得，因為尼克最終捧起隊史睽違53年的歐布萊恩冠軍盃，完成等待超過半世紀的冠軍夢。

新賽季開幕戰將於10月20日在麥迪遜花園廣場登場，尼克迎戰詹姆斯（LeBron James）領軍的76人。這場比賽不只是尼克衛冕球季的起點，也是冠軍球隊在主場接受球迷歡呼的重要時刻，更是詹姆斯重返東區的首次亮相，話題度可說是拉到最滿。

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