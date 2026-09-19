NBA／喬治5年1.575億美元續簽爵士 聯手榜眼彼特森打造後場雙核

被球迷暱稱為「豬豬俠」的爵士後衛喬治（Keyonte George），近日與球隊達成續約協議。雖然爵士官方並未公布合約細節，但消息人士向《ESPN》透露，這份合約為5年1.575億美元（約新台幣50.1億元），且不包含球隊選項或球員選項。

現年22歲的喬治是在2023年選秀會首輪第16順位被爵士挑走，上個賽季打出突破性表現，平均攻下23.6分、6.1助攻，投籃命中率45.6%，三分命中率37.1%，各項數據都創下生涯新高，成為爵士下個世代的重要基石。

根據估算，喬治的新合約金額約占爵士薪資上限的16%，對球團來說，這是一筆提前鎖定未來後場核心的重要投資。

爵士籃球事務總裁安吉（Austin Ainge）在球團聲明中表示：「Keyonte的領導力、成長幅度，以及他對我們正在打造的一切所展現的投入，讓他成為球隊未來不可或缺的一部分。他的工作態度、在休息室和場上與隊友建立連結的能力，以及他對這支球隊和球迷的熱愛，都是令人印象深刻的。」

展現未來旭日東昇氣勢的爵士，今年以榜眼籤選來超級新人彼特森（Darryn Peterson），如今又綁定了年輕後衛喬治，兩人都具備持球進攻與創造機會能力，球團期待他們能夠組成聯盟最具爆發力的新生代後場搭檔之一，帶領球隊打出競爭力。