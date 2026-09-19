NBA／熱火6000萬美元續約瑞典鐵衛 製造進攻犯規次數聯盟前10

來自瑞典的後衛拉森（Pelle Larsson）已經同意與邁阿密熱火簽下4年6000萬美元（約新台幣19.1億元）延長合約，合約包含2030-31年賽季的雙方選項，讓球隊與球員在合約後段都保有一定彈性。

根據《ESPN》報導，這份新合約將讓拉森避開明年夏天成為受限制自由球員的可能性，也提前確定自己在熱火未來陣容中的位置。

身高6呎5吋的拉森，是熱火在2024年選秀會第二輪挖到的驚喜，逐漸成為熱火重要養成成果，也在球隊今年休賽季大幅重組後，被視為未來基礎成員之一。

上季拉森總共出賽70場，其中54場擔任先發，平均每場攻下11.4分，較菜鳥年大幅提升近7分，進攻端成長明顯。根據《ESPN Research》資料，拉森上季在熱火隊內進攻效率排名第4，總出賽時間則排在全隊第5，已經是教練團相當倚重的輪替戰力。

不只在進攻端有所進步，拉森在防守端也充滿拚勁，根據《ESPN Research》統計，他上季製造進攻犯規次數排名聯盟前10，成為熱火防守體系中不可忽視的一環。

熱火今年休賽季最大手筆，是透過交易網羅公鹿超級球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），送出以赫洛（Tyler Herro）與哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）為主的包裹至密爾瓦基。除此之外，熱火也簽下了老牌射手湯普森（Klay Thompson），進一步提升外線火力與老將經驗。

在補進安戴托昆波、湯普森等重量級戰力後，熱火仍選擇提前鎖定拉森，顯示球團不只著眼於明星補強，也希望保留具成長性且能融入體系的年輕球員。拉森新賽季預期將扮演主要輪替角色，替這支全新熱火提供外圍攻守、活動力與穩定上場時間。