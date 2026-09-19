NBA／上季場均不到10分 湯普森獲活塞5年1.55億美元合約

據ESPN報導，活塞隊防守悍將湯普森（Ausar Thompson）已與球團達成5年1.55億美元（約新台幣49.2億元）延長合約。

現年23歲的湯普森上季入選年度防守第一隊，年度最佳防守球員票選排第3，湯普森上季出賽73場，平均得到9.9分5.7籃板3.1助攻0.9阻攻，三分命中率25%，以場均2抄截奪下聯盟抄截王。

湯普森上季抄截與阻攻合計達215次，排名聯盟第3，自2023年進入聯盟以來，他是全聯盟唯三至少300次抄截及150次阻攻的球員。

活塞上季一路闖進東區準決賽，湯普森14場比賽平均得到8.2分7.9籃板3.1助攻、2抄截及1.8次阻攻。他成為2020年戴維斯（Anthony Davis）後，首位在單一季後賽累積至少25次抄截及25次阻攻的球員。

值得一提的是，湯普森的雙胞胎哥哥湯普森（Amen Thompson）近期才與火箭隊簽5年2.08億美元延長合約，成為NBA史上首對各自獲得破億美元合約的兄弟檔。