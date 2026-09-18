NBA／詹姆斯博弈平台代言費4.8億 美媒：未違反勞資協議

NBA巨星詹姆斯（LeBron James）因代言加密貨幣預測平台Polymarket，遭許多球迷砲轟，據美媒《Front Office Sports》報導，詹姆斯代言費高達1500萬美元（約新台幣4.77億元），詹姆斯未投資Polymarket，雙方純粹是商業代言關係。

目前尚不清楚詹姆斯與Polymarket的合約年限，根據協議，詹姆斯主要負責推廣美式足球（NFL），而非籃球相關活動。詹姆斯先前的廣告中，還有紐約洋基隊退役球星基特（Derek Jeter）與前NFL四分衛曼寧（Eli Manning），兩人代言費都比詹姆斯低。

詹姆斯今年休賽季與76人隊簽2年800萬美元合約，新賽季年薪將略低於400萬美元，不到Polymarket支付給他的代言三分之一。

隨著NFL賽季開打，各大預測平台積極找代言增加關注度，Kalshi平台也吸引NBA球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）參與。Novig平台請女演員史威尼（Sydney Sweeney）拍攝尺度引發爭議的全裸廣告。NBA與NFL官方目前都尚未正式與預測市場平台建立合作關係。

NBA記者席格爾（Brett Siegel）發文提到，詹姆斯未違反任何NBA勞資協議的規定，但未來這種球員與企業間的商業合作，可能直接導致球員願意接受較低的球隊合約，藉此減輕球隊薪資上限壓力。某種程度就像在規避薪資上限規定，真是奇怪的時代。