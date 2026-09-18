NBA／愛德華開酸詹皇、布朗！稱絕對不坐小鮑爾開的車

運動品牌Adidas今天釋出灰狼隊「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）的新廣告，愛德華化身脫口秀主持人，詹姆斯（LeBron James）、布朗（Jaylen Brown）、布朗森（Jalen Brunson）和新隊友小鮑爾（LaMelo Ball）都成為調侃對象。

節目一開始，愛德華就將矛頭指向詹姆斯，今年休賽季愛德華曾招募詹姆斯加盟灰狼，但詹姆斯最終選擇76人隊，愛德華說：「你們看到那位大哥最後去哪了嗎？他本來要來明尼蘇達跟我一起打球，但我猜他的膝蓋大概受不了寒冷的天氣。」

布朗上季曾用讓頭髮看起來更濃密的產品，結果沾到對手球衣成為話題；詹姆斯的髮際線也經常受球迷調侃，愛德華一次狙擊兩人，「沒關係啦，我們都知道他（詹姆斯）做決定的真正原因，費城可是有全世界最厲害的理髮師。他跟那個從波士頓來的老兄（布朗），肯定會讓休息室出現一大堆頭髮修飾工程。」

今年休賽季被交易到灰狼的小鮑爾過去經常發生車禍，愛德華不放過新隊友，「我們最近一起訓練，也一起做各式各樣的事，但有件事絕對不做，就是共乘一輛車，如果是他開車，我絕對不會坐。」

愛德華向前隊友唐斯（Karl-Anthony Towns）致意的同時，順便調侃布朗森，「只要你站上球場跟我對決，不管是誰，我都不會手下留情。就算是你老爸也一樣，我才不管他是不是你的助理教練。」

布朗森的父親瑞克（Rick Brunson）目前是尼克助理教練，外界普遍認為，他是2022年布朗森以自由球員身份加盟尼克的關鍵人物，尼克當時還因違規招募被罰二輪選秀權。