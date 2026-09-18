快訊

亞運女籃／下半場鎖死蒙古 中華女籃逆轉奪分組賽首勝

被當繁殖犬對世界失望…寵物溝通師提到「黃色小鴨」2歲汪眼神突然亮了

台積電收高35元拉高台股大漲892點 創意漲停、排高價股第三

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／愛德華開酸詹皇、布朗！稱絕對不坐小鮑爾開的車

聯合新聞網／ 綜合報導
愛德華、詹姆斯。 路透
愛德華、詹姆斯。 路透

2026名古屋亞運

運動品牌Adidas今天釋出灰狼隊「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）的新廣告，愛德華化身脫口秀主持人，詹姆斯（LeBron James）、布朗（Jaylen Brown）、布朗森（Jalen Brunson）和新隊友小鮑爾（LaMelo Ball）都成為調侃對象。

節目一開始，愛德華就將矛頭指向詹姆斯，今年休賽季愛德華曾招募詹姆斯加盟灰狼，但詹姆斯最終選擇76人隊，愛德華說：「你們看到那位大哥最後去哪了嗎？他本來要來明尼蘇達跟我一起打球，但我猜他的膝蓋大概受不了寒冷的天氣。」

布朗上季曾用讓頭髮看起來更濃密的產品，結果沾到對手球衣成為話題；詹姆斯的髮際線也經常受球迷調侃，愛德華一次狙擊兩人，「沒關係啦，我們都知道他（詹姆斯）做決定的真正原因，費城可是有全世界最厲害的理髮師。他跟那個從波士頓來的老兄（布朗），肯定會讓休息室出現一大堆頭髮修飾工程。」

今年休賽季被交易到灰狼的小鮑爾過去經常發生車禍，愛德華不放過新隊友，「我們最近一起訓練，也一起做各式各樣的事，但有件事絕對不做，就是共乘一輛車，如果是他開車，我絕對不會坐。」

愛德華向前隊友唐斯（Karl-Anthony Towns）致意的同時，順便調侃布朗森，「只要你站上球場跟我對決，不管是誰，我都不會手下留情。就算是你老爸也一樣，我才不管他是不是你的助理教練。」

布朗森的父親瑞克（Rick Brunson）目前是尼克助理教練，外界普遍認為，他是2022年布朗森以自由球員身份加盟尼克的關鍵人物，尼克當時還因違規招募被罰二輪選秀權。

Anthony Edwards LeBron James LaMelo Ball Jaylen Brown 76人 灰狼 Jalen Brunson

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／轉戰勇士打造防守體系 2020湖人冠軍教頭超愛格林、倫德伯格

勇士隊今天官宣2020年湖人隊冠軍教頭佛蓋爾（Frank Vogel）加盟，擔任首席助理教練，將負責主導勇士防守體系。

NBA／愛德華開酸詹皇、布朗！稱絕對不坐小鮑爾開的車

運動品牌Adidas今天釋出灰狼隊「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）的新廣告，愛德華化身脫口秀主持人，詹姆斯（LeBron James）、布朗（Jaylen Brown）、布朗森（Jalen Brunson）和新隊友小鮑爾（LaMelo Ball）都成為調侃對象。

NBA／柯瑞再次重申想在勇士終老：一切會水到渠成

勇士當家巨星柯瑞（Stephen Curry）休賽季獲得提前續約資格，不過雙方卻遲遲沒有簽約消息，讓外界引起各種猜測，包括這位傳奇射手離隊，結束「一人一城」故事的可能。近日他在受訪時就回應質疑，重申自己依然想在金洲終老。

NBA／03選秀黃金梯第9順位 史威尼驚傳43歲驟逝

曾效力尼克與公牛隊的前球員史威尼（Michael Sweetney）驚傳辭世，享年43歲，雖然他只在聯盟4個賽季，但NBA官方仍發文悼念。

NBA／整季報銷後回歸打出生涯年！鵜鶘比伊獲3年17.6億延長合約

鵜鶘隊前鋒比伊（Saddiq Bey）上季傷癒復出還打出生涯年，如今和球團達成3年5550萬美元（約17.6億新台幣）的延長合約協議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。