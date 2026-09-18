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NBA／柯瑞再次重申想在勇士終老：一切會水到渠成

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士與柯瑞遲遲沒有續約消息，讓外界猜測有離隊可能。近日他就回應質疑，重申想在金洲終老。 路透社
勇士與柯瑞遲遲沒有續約消息，讓外界猜測有離隊可能。近日他就回應質疑，重申想在金洲終老。 路透社

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勇士當家巨星柯瑞（Stephen Curry）休賽季獲得提前續約資格，不過雙方卻遲遲沒有簽約消息，讓外界引起各種猜測，包括這位傳奇射手離隊，結束「一人一城」故事的可能。近日他在受訪時就回應質疑，重申自己依然想在金洲終老。

勇士在休賽季持續跟進招募大牌球星，但最終都以失敗落幕，「雷聲大雨點小」的交易再加上柯瑞遲遲沒有續約，讓外界認為這位38歲隊魂正有離隊尋找下家，在生涯末期追逐一冠的可能。不過9月初柯瑞接受《CNBC》訪問時，就公開表態想留在勇士，近期又再度強調不打算離開金洲。

「我想在勇士終老，」柯瑞表示，他希望能夠繼續和奪冠班底格林（Draymond Green）、總教練柯爾（Steve Kerr）繼續聯手，至於合約走向，「自然會水到渠成。」

根據柯瑞的年資以及貢獻，他能夠在休賽季與勇士簽下高達2年1.367億美元（台幣43.45億）的頂薪合約，不過若雙方沒能達成共識，最終這位4冠名宿將可能在下賽季結束後成為自由球員。

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