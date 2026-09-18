NBA／轉戰勇士打造防守體系 2020湖人冠軍教頭超愛格林、倫德伯格

勇士隊今天官宣2020年湖人隊冠軍教頭佛蓋爾（Frank Vogel）加盟，擔任首席助理教練，將負責主導勇士防守體系。

佛蓋爾以打造防守體系聞名，有12年NBA總教練資歷，先後執教溜馬、魔術、湖人和太陽隊，2020年曾率領湖人奪冠，上季在獨行俠隊擔任首席助教。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）2024年就曾詢問佛蓋爾加入助教團的意願，但被婉拒。今年休賽季柯爾續任，但2名助教史塔克豪斯（Jerry Stackhouse）和史達茲（Terry Stotts）離任，因此再次邀請佛蓋爾。佛蓋爾透露柯爾提出計畫，「他希望由我主導防守，而且他們認為，全聯盟沒有其他人比我更適合這份工作。」

佛蓋爾執教的球隊曾有3次防守效率排名聯盟第一，談到勇士防守體系時，佛蓋爾盛讚老將格林（Draymond Green），「他不僅自己能打出高水準防守，還會要求身邊每個人都做到同樣的事。對我而言，這簡直是一種恩賜，對一名負責主導防守的教練來說，這就是你夢寐以求的一切，他正是防守體系起點的球員。」

佛蓋爾執教曾培養多位側翼成為防守悍將，例如溜馬隊時期的喬治（Paul George）和魔術隊時期的葛登（Aaron Gordon）。勇士今年首輪第11順位選下的側翼好手倫德伯格（Yaxel Lendeborg）也備受期待。佛蓋爾也稱讚倫德伯格，「幾乎看不到勉強進攻的情況，這是教練夢寐以求的特質，希望球員每次進攻都能做出正確選擇，他天生就懂這麼做。」

過去10年佛蓋爾經常費盡心思防守勇士一哥柯瑞（Stephen Curry），他坦言，「我整個執教生涯中，柯瑞是所有球員最難擬定防守策略的。」佛蓋爾也期盼在柯瑞生涯尾聲，能聯手再創奇蹟。