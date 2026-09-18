NBA／03選秀黃金梯第9順位 史威尼驚傳43歲驟逝

曾效力尼克與公牛隊的前球員史威尼（Michael Sweetney）驚傳辭世，享年43歲，雖然他只在聯盟4個賽季，但NBA官方仍發文悼念。

尼克、公牛與喬治城大學均透過社群平台發文證實史威尼的死訊，他美國時間周三在紐華克貝斯以色列醫療中心過世。

史威尼是2003年NBA選秀黃金梯成員，首輪第9順位被尼克隊相中。當年狀元詹姆斯（LeBron James）還在打球，探花是安東尼（Carmelo Anthony），第4順位是波許（Chris Bosh），第5順位是韋德（Dwyane Wade）。

進入NBA之前，史威尼在喬治城大學場均22.8分10.4籃板，但進入NBA後發展不如預期，2003年至2005年效力尼克，2005年至2007年轉戰公牛，累計出賽233場，平均上場15.5分鐘，貢獻6.5分4.5籃板。

結束球員生涯後，史威尼曾在NCAA三級葉史瓦大學擔任助教，葉史瓦大學總教練史坦梅茲（Elliot Steinmetz）在社群平台發文悼念：「今天，世界失去了一位巨人，我失去一位摯友，籃球界失去一位深受愛戴的球星。」史坦梅茲感性表示：「史威尼不只是一位朋友，他就是家人。當你需要他的時候，他永遠都在，甚至不必開口求助。」