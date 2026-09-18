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NBA／整季報銷後回歸打出生涯年！鵜鶘比伊獲3年17.6億延長合約

聯合新聞網／ 綜合報導
鵜鶘隊前鋒比伊（Saddiq Bey，左）。 路透
鵜鶘隊前鋒比伊（Saddiq Bey，左）。 路透

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鵜鶘隊27歲前鋒比伊（Saddiq Bey）上季傷癒復出還打出生涯年，如今和球團達成3年5550萬美元（約17.6億新台幣）的延長合約協議。

比伊2024-25賽季在老鷹隊因前十字韌帶撕裂傷整季報銷，但上季轉戰鵜鶘後強勢反彈，出賽72場，平均得到17.7分5.6籃板2.5助攻，三分命中率36.7%，場均得分創生涯新高，堪稱生涯年。

據ESPN統計，上季明星賽過後，比伊場均得分提升至20分，三分命中率達40％，場均兩分球出手數、命中數，罰球出手數與命中數，全寫下生涯新高。

比伊2020年首輪第19順位被籃網隊選中，後來因交易被送到活塞隊，生涯效力過活塞、老鷹與鵜鶘隊，共出賽364場，平均得到14.8分5.3籃板2.0助攻。

鵜鶘

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