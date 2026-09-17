NBA／說到做到！厄文幫NFL球員付37萬罰款

獨行俠隊明星後衛厄文（Kyrie Irving）說到做到，他主動提出替NFL德州人隊（Houston Texans）的線衛阿爾-沙伊爾（Azeez Al-Shaair）支付11492美元（約37萬新台幣）的罰款，原因是他在黑色的眼罩上寫了未經授權的訊息。

德州人周日以31：36輸球的比賽中，阿爾-沙伊爾眼下以黑底白字寫上「Hind Rajab」字樣，指的是一名巴勒斯坦女孩，她疑似2024年1月在加薩被以色列軍隊殺害。

根據NFL規定，球員不得穿著、展示或以其他方式傳達任何形式的個人訊息，無論是文字還是圖畫，除非此類訊息事先獲得聯盟辦公室的批准，阿爾-沙伊爾因此領到聯盟罰款。

厄文先前在社群上就表示，會支付阿爾-沙伊爾這筆罰款，如今也實現諾言。

阿爾-沙伊爾去年季後賽就曾用同樣方式寫下「停止種族滅絕」而被罰款，這是表達對巴勒斯坦的支持，暗指以色列在加薩地帶軍事行動造成死傷；厄文也同樣表達了對親巴勒斯坦運動的支持，今年2月明星賽，他穿了一件海軍藍上衣，上面用白色字母寫著「PRESS」，聲援在報導衝突中喪生的巴勒斯坦記者。