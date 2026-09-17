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NBA／大牌球星找上癮！美媒曝勇士可能追求太陽一哥布克

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士球星柯瑞、太陽球星布克（右）。 路透
勇士球星柯瑞、太陽球星布克（右）。 路透

2026名古屋亞運

勇士隊近年不斷試圖網羅大牌球星，與球隊老大柯瑞（Stephen Curry）再拼一冠，不過最終都以失敗作結，今夏也不例外。近日，《舊金山標準報》記者川上（Tim Kawakami）在一檔節目更表示，勇士對太陽當家球星布克Devin Booker）展現高度興趣。

川上在Podcast節目上表示，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）2024巴黎奧運與布克共事後，就一直對這位5屆全明星表達喜愛，「我認為勇士對他（布克）的愛有點太多了，球隊愛他、柯爾愛他，他也喜歡跟柯瑞聯手。如果布克要被交易，我知道勇士一定是第一個說『我可以用3張首輪籤換』的球隊。」

布克自2015年加入太陽以來從未換隊，效力至今11個賽季，被視為球隊門面，目前合約還有4年，就目前而言交易可能性較低，但由於太陽前2季表現差強人意，若下季依然低迷，可能透過交易布克開啟重建，因此勇士試圖網羅這位29歲得分手並非不可能。

可以確定的是，布克目前仍是勇士的潛在交易對象，但要在開季前成功網羅可能性低，《The Athletic》記者湯普森（Marcus Thompson II）也表示，對勇士而言更多只是夢想，而不是賽季開始前可能實現的現實。

勇士 太陽 布克 Devin Booker

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