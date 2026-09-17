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NBA／太陽網羅楊瀚森競爭對手瑞斯 史上首見2位南蘇丹裔球員同隊

聯合新聞網／ 綜合報導
30歲南蘇丹裔澳洲中鋒瑞斯（Duop Reath）。 美聯社
30歲南蘇丹裔澳洲中鋒瑞斯（Duop Reath）。 美聯社

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太陽隊今天以1年老將底薪合約，簽下30歲南蘇丹裔澳洲中鋒瑞斯（Duop Reath），加上馬魯阿奇（Khaman Maluach），太陽陣中有2位南蘇丹出生的中鋒。

太陽主力中鋒威廉斯（Mark Williams）日前因左肩盂唇撕裂動刀，預計將缺陣5個月。太陽目前只有伊古達羅（Oso Ighodaro）和馬魯阿奇2名中鋒，因此簽下瑞斯補強深度。

瑞斯在南蘇丹出生，9歲時和家人搬到澳洲，曾代表澳洲出戰東京奧運奪下銅牌。瑞斯2018年選秀落選，曾到塞爾維亞、澳洲、中國和黎巴嫩球隊打球，2023年加入拓荒者隊展開NBA生涯，首季就出賽68場，平均攻下9.1分3.7籃板，三分命中率35.9%。

不過瑞斯在拓荒者的機會逐漸減少，上季拓荒者還有克林根（Donovan Clingan）、威廉斯（Robert Williams）和楊瀚森3名中鋒，瑞斯只出賽32場，平均上場8.1分鐘，得到2.9分1.2籃板。

NBA史上只有7名南蘇丹出生的球員，現役只有馬魯阿奇和瑞斯，如今兩人同隊，寫下史上首見紀錄。

太陽 南蘇丹

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