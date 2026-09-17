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NBA／前勇士榜眼威斯曼、冠軍後衛布朗加盟尼克 正式球員名單5搶1
衛冕軍尼克隊今天再度發動補強，簽下2020年勇士隊榜眼中鋒威斯曼（James Wiseman）、2023年金塊隊冠軍後衛布朗（Bruce Brown）以及26歲側翼阿巴吉（Ochai Agbaji）。
這3名球員簽下的是無保障訓練營合約，加上尼克昨天簽下的康查爾（John Konchar）和尤班克斯（Drew Eubanks），這5人將競爭尼克正式球員名單席次。雖尼克正式球員名單目前僅13人，還有2個名額，但尼克團隊薪資低於第二層硬上限僅327萬美元，因此可能只會給1人正式合約，陷入5搶1局面。
現年25歲的威斯曼是2020年選秀榜眼，但在勇士因球商和傷病問題，發展不如預期，生涯第3季就被交易到活塞隊。威斯曼上季在溜馬隊只打4場，平均得到3.3分2.0籃板。
現年30歲的布朗曾在2023年幫助金塊奪冠，轉戰暴龍隊後水土不服，上季重返金塊82場比賽全勤，平均攻下7.9分3.9籃板2.1助攻，三分命中率38.5%，但今年休賽季卻乏人問津。
阿巴吉現年26歲，身高196公分，是2022年選秀首輪第14順位，上季在暴龍和籃網隊共出賽62場，平均僅5.1分2.3籃板，三分命中率26.6%。
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