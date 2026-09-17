NBA／洛杉磯野火受災戶 瑞迪克募款助社區重建

2025年1月，洛杉磯的太平洋帕利塞德地區遭受野火肆虐，數千名受災戶流離失所，NBA湖人隊總教練瑞迪克（JJ Redick）的住家也被燒毀，當地娛樂中心也付之一炬。本周帕利塞德舉行新娛樂中心的動土儀式，瑞迪克親自出席，他創立的「洛杉磯體育強健基金會（LA Sports Strong）」舉辦多場募款活動，幫助娛樂中心的重建。

娛樂中心將配置室內籃球場、匹克球場、室外球場和遊樂場。瑞迪克從2024年夏天搬到帕利塞德後，積極融入當地社區，並在帕利塞德娛樂中心執教兒子所屬的籃球隊，瑞迪克說：「這個地方對我們非常特別，對我們的孩子很特別。我的孩子之前每天都會來，我也是每天報到，這裡一直是帕利塞茲地區的中心。」

去年的野火重創洛杉磯，湖人和黃蜂隊及馬刺隊的比賽因此延期，有將近一周的時間沒有比賽，多名球員被迫撤離家園，包括「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）等，瑞迪克也非唯一失去家園的湖人隊成員。

瑞迪克今年一月受訪時曾提到，野火後很長一段時間，全家的人生活都無法真正恢復正常，相信很多人現在仍處於焦慮中。他透露，全家好幾個月一直有焦慮情緒，直到生活總算安定下來，才重新感受到平靜。