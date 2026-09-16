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NBA／KD三巨頭都做不到！波特豪言籃網下季「50勝」上次已是基德時代

聯合新聞網／ 綜合報導
籃網主力前鋒波特揚言下賽季將會超過50勝。 美聯社。
籃網主力前鋒波特揚言下賽季將會超過50勝。 美聯社。

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布魯克林籃網上季僅繳出20勝62敗的慘淡戰績，不過因此在今年選秀大會上握有首輪第6順位，並選進布朗（Mikel Brown Jr.），加上交易得到的明星大前鋒藍道（JuliusRandle），這套全新陣容讓主力前鋒波特（Michael Porter Jr.）揚言下賽季將會超過50勝。

日前波特登上知名實況主N3on的直播時表示，「如果我們能夠建立起正確的化學效應，這裡所有的年輕球員都已經進步非常多。我不知道外界對我們這支球隊有什麼樣的期待，但我們絕對會超越那些期待。」

當被進一步問到，是否真的認為籃網能夠突破50勝時，波特毫不猶豫回答，「對，我真的這麼認為。」

對於上季僅拿20勝的籃網而言，波特如此大膽的預測曝光後，立即讓社群上的球迷感到相當震驚。一名球迷留言調侃，「信心就是關鍵。他們會輸超過50場，但有信心還是很重要啦。」，另一名球迷更狠酸，「對啦，2026到2030年加起來50勝以上。」

值得一提的是，波特喊出的「50勝」究竟有多困難，自從籃網2012年搬到布魯克林後，至今甚至還沒有任何一個賽季真正突破50勝。

布魯克林時期最接近的一次，是2012-13賽季的49勝33敗。當時陣中擁有威廉斯（Deron Williams）、強森（Joe Johnson）、洛培茲（Brook Lopez）以及華勒斯（Gerald Wallace）等球星，仍差1勝才跨過50勝門檻。

另一次則是星光熠熠的2020-21賽季。當時籃網擁有杜蘭特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）、厄文（Kyrie Irving）組成的「三巨頭」，身旁還有哈里斯（Joe Harris）、葛里芬（Blake Griffin）、格林（Jeff Green）、克萊斯頓（Nic Claxton）等戰力，最終在縮水至72場的例行賽拿下48勝24敗。

至於籃網隊史上一次實際拿下至少50勝，得一路追溯至仍以「紐澤西籃網」之名出賽的2001-02賽季，當年籃網由名人堂控衛基德（Jason Kidd）領軍，搭配馬丁（Kenyon Martin）、基特爾斯（Kerry Kittles）、范霍恩（Keith Van Horn）以及菜鳥傑佛森（Richard Jefferson）等人，例行賽繳出52勝30敗，最終更一路殺進NBA總冠軍賽。

NBA 藍道 籃網 直播 波特 布朗 選秀

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