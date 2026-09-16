NBA／誰是「林來瘋」終結者？賈奈特：朗多說林書豪是垃圾

2012年林書豪在紐約尼克隊掀起全球「林來瘋」熱潮，當年效力塞爾蒂克隊的「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）回憶，是「豆總」朗多（Rajon Rondo）終結林來瘋。

林書豪2月5日與籃網隊交手，上場36分鐘得到25分7助攻，被普遍認為是林來瘋的起點，對上湖人隊狂轟38分更是達到最高潮。2月24日尼克與詹姆斯（LeBron James）領軍的熱火隊交手，林書豪全場只得到8分3助攻，還發生8次失誤，許多球迷認為林書豪的打法在這場比賽被破解。

不過賈奈特卻認為，終結林來瘋的是塞爾蒂克，他回憶，「當林書豪打爆聯盟的時候，連續7、8場比賽都超瘋狂，皮爾斯（Paul Pierce）每天走進休息室都會說：『你們有看到林書豪嗎？我的天！』朗多就回：『那傢伙根本是垃圾，那傢伙根本一點都不行，等我碰到他就知道了。』」

賈奈特表示，「結果我們對尼克那場，根本不是同一個等級的比賽，朗多整個進入狀態，直接把對方打爆，把林書豪吃了，終結連7場熱潮，我們終結林來瘋，之後那傢伙就開始走下坡。」

尼克與熱火之戰結束後，林書豪對騎士隊得到19分13助攻，再來才是和塞爾蒂克交手，這場比賽成為尼克6連敗的起點。不過多數球迷仍認為，終結林來瘋的是熱火，而不是朗多的塞爾蒂克。