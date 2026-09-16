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NBA／烏克蘭打球養成「瘋狗」球風！貝佛利：坐火車21小時、喝羅宋湯

聯合新聞網／ 綜合報導
貝佛利（Patrick Beverley）。 美聯社
貝佛利（Patrick Beverley）。 美聯社

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貝佛利Patrick Beverley）以瘋狗流防守在NBA立足，最近他在節目上分享生涯初期在烏克蘭打球的痛苦經歷，影響到他的打球風格。

2008年貝佛利因學術誠信問題被NCAA禁賽，離開阿肯色大學，前往烏克蘭球隊BC Dnipro展開職業生涯。2008-09賽季他出賽46場，平均可得16.7分7.0籃板3.6助攻，2009年NBA選秀第42順位被湖人隊選中，不過貝佛利繼續留在歐洲打球。

最近貝佛利在節目中回憶，「我接到一通電話，要我去烏克蘭打球，而且還是烏克蘭二級聯賽，我超快就跳上飛機，馬上就出發了。當你聽過我這段故事，就會知道為什麼我用那種方式打球，也會知道一切其實都很合理。」

貝佛利表示自己第一次職籃經驗，和之後進入NBA的世界完全不同，「我去了烏克蘭，你想像一下，還是烏克蘭二級聯賽，甚至不是一級。沒有飛機，也沒有巴士，我們去哪裡都是坐火車。有時候一坐就是21小時，我去了很多以前從來沒看過的地方。」

「我那時候一個月大概賺6000美元，但我根本不在乎，我就只是一直打球。我還會喝羅宋湯，我是認真的。」貝佛利說。

貝佛利後來還到希臘和俄羅斯球隊打球，2013年加盟火箭隊展開NBA生涯，陸續效力快艇、灰狼、湖人、公牛、76人和公鹿隊，現年38歲的貝佛利最後一次在NBA打球是2023-24賽季，曾入選1次年度防守陣容一隊、2次年度防守陣容二隊。貝佛利離開NBA後，在以色列、希臘和法國延續職業生涯。

貝佛利 Patrick Beverley 烏克蘭

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