NBA／衛冕軍尼克簽下康查爾、尤班克斯 恐陷入殘酷二選一

衛冕軍尼克隊今天一口氣簽下2人，30歲側翼康查爾（John Konchar）以1年合約加盟，29歲中鋒尤班克斯（Drew Eubanks）簽下1年非保障合約。

尼克正式球員名單目前只有13人，還有2個空缺，但尼克目前低於第二層硬上限僅327萬美元，因此可能只會給康查爾和尤班克斯其中一人正式合約。

康查爾上季在灰熊和爵士隊共出賽56場，平均得到4.4分4.3籃板2.1助攻，三分命中率僅28.3%，是一名球商和防守出色，但進攻能力不佳的球員。休賽季被爵士交易到灰狼隊，之後被裁掉。

尤班克斯上季在國王隊出賽42場，平均得到5.2分3.0籃板。尼克目前只有唐斯（Karl-Anthony Towns）和佐蒙德（Andre Drummond）兩名長人，尤班克斯若能加入，可能擔任球隊第三中鋒。