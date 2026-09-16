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NBA／ 勇士「改造」格林？柯爾要求多投三分球 曝背後3大考量

聯合新聞網／ 綜合報導
柯爾公開希望36歲的格林在新賽季多投空檔三分。 美聯社
柯爾公開希望36歲的格林在新賽季多投空檔三分。 美聯社

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勇士在新賽季將迎來不少改變，而首當其衝的就是即將展開勇士生涯第15季、現年36歲的格林Draymond Green）。總教練柯爾Steve Kerr）近日接受《Tom Tolbert Show》訪問時，更直接點出希望格林找回過去「王朝時期」的一部分打法。

「這會是一個很有意思的球季，某種程度上也是一個過渡年。我們會用不同的方式做一些事情。他和柯瑞Stephen Curry）顯然擁有非常棒的默契，我們不會把這些東西拿走，但他必須稍微適應一些改變，而這有時候可能會讓他感到挫折。所以我也需要他的耐心。」

「我就是要公開說出來，因為這樣反過來，他看到或聽到之後就會知道，我私底下真正告訴他的，也是這些話。」柯爾強調。

回顧勇士王朝初期，格林其實曾積極從外線開火。2014-15賽季勇士首度奪冠時，他平均每場出手4.2顆三分球，至今仍是個人生涯單季最高；2017、2018年兩次奪冠期間，他同樣願意積極尋找外線機會。因此，柯爾現在要求的未必是讓36歲的格林「變成另一個人」，某種程度上反而是希望他找回過去王朝時期的一部分打法。

「我們必須減少失誤。我希望他投三分球，只要他有空檔，我就希望他出手。他的命中率可能不會特別高，但當他出手三分球時，對我們來說通常是一個好的進攻回合。第一，那一球價值3分；第二，我們有機會搶進攻籃板；第三，比賽的進攻流動性必須存在，有人獲得空檔，那他就應該出手。」

柯爾進一步表示，「他知道球隊會出現一些改變，但他永遠都還會是他自己。這其中一定有好也有壞，而我們可以接受這件事。」

然而無論場上角色如何變化，格林仍是勇士最重要的精神領袖之一。過去10多年，他的激情、強硬以及場上指揮能力，一直都是勇士4冠王朝的重要核心，柯爾甚至再次強調，沒有格林，就不可能有現在的勇士。

「這句話我永遠都會說，沒有他，我們一座冠軍都拿不到。他對於贏球的影響力就是這麼巨大。」

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