NBA／版圖擴張！總裁親曝「NBA Europe」16隊計畫：歷史級意義

根據NBA總裁席佛（Adam Silver）針對擴編的最新聲明，未來將加入的西雅圖隊幾乎已準備就緒；至於拉斯維加斯，相關投資與競標程序正在加速進行。然而更值得注意的是，席佛透露目前正籌備全新的「NBA Europe」，預計將由16支球隊組成，其中12支為永久球隊，另外4個席位則透過各國國內聯賽以及FIBA籃球冠軍聯賽取得參賽資格。

談到兩座城市目前的進度，席爾瓦表示，聯盟工作團隊已經前往西雅圖氣候宣言體育館實地考察，對當地場館條件給予高度肯定：「我們已經派營運團隊前往氣候宣言體育館，那裡顯然擁有一座最先進的球館。如果我們5周後就要開打，我們在西雅圖都能準備好。目前更多討論集中在拉斯維加斯，但我一直說，我們的目標是在今年底以前做出決定，而這仍然是我們的目標。」

相較於西雅圖已擁有成熟場館，拉斯維加斯目前最大的問題之一仍是球館規劃，但資本市場對新球隊的興趣已經相當驚人。根據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，NBA近期與潛在投資者之間的擴張討論正持續深入，其中拉斯維加斯下一輪競標將於後天截止，最終報價預計也會在不久後出爐，初步估值顯示價格可能將突破100億美元。

此外，獨行俠老闆、同時是拉斯維加斯居民的杜蒙（Patrick Dumont），近期也曾主導有關拉斯維加斯擴張的討論，包括評估不同球館選址。其中一個方案，就是使用目前舉辦NBA盃冠軍戰的T-Mobile Arena，並針對場館進行翻修。

更驚人的是，NBA另一項更龐大的計畫則正在歐洲同步進行。聯盟目前積極籌備全新的「NBA Europe」，席佛與副主席泰托姆（Mark Tatum）持續與各方投資者、球團以及歐洲籃球聯賽展開協商，希望建立一個NBA模式的歐洲職業聯賽。

「我們確實討論了目前與歐洲籃球聯賽持續進行的談判，我認為雙方正在取得進展。我們相信，如果能與歐洲籃球聯賽攜手，這個聯盟將會更加強大。這並不是非做不可，但我認為，如果我們能在歐洲形成一個統一陣線，對所有人都會更好。」席爾瓦表示。

NBA原先希望最快在2027年夏天正式啟動歐洲聯賽，雖然部分投資者對於籌備時間拉長持開放態度，但聯盟目前仍沒有放棄原訂時程，「我們想要開始行動。未來幾個月將會有一些消息公布，相關對話正在非常認真地進行。所有事情似乎都比聯盟外的人希望的花更長時間。這些事情牽涉非常廣泛。」

「對我們來說，NBA Europe真的是一次『可能永遠只有一次』的機會。就像我之前說過的，從我們的角度來看，這具有歷史意義。它影響的不只是籃球，而可能是整個歐洲體育版圖，所以我們必須把它做好。」

按照先前公布的初步規劃，NBA Europe預計將由16支球隊組成，其中12支為永久球隊，另外4個席位則透過各國國內聯賽以及FIBA籃球冠軍聯賽取得參賽資格，未來包括薪資上限、電視轉播架構等制度都仍有待協商，而席爾瓦也透露，目前歐洲已有多座新球館正在規劃之中。