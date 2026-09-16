NBA／到綠衫軍開啟第20賽季 康利盼與喬治一起終結冠軍荒

38歲的後衛康利（Mike Conley）將在塞爾蒂克隊迎接生涯第20個賽季，成為史上第14位在聯盟馳騁20個賽季的球員。今天他和喬治（Paul George）出席綠衫軍舉行的記者會，強調自己「油箱還有油」，希望能在波士頓奪下生涯不曾嘗過的總冠軍滋味。

康利今年夏天和綠衫軍簽下一紙一年合約，他也是2007年選秀梯次中唯四現役選手，和同梯的杜蘭特（Kevin Durant）、霍福特（Al Horford）和格林（Jeff Green）都繼續在球場努力。

儘管近年數據下滑，上季在灰狼隊打了54場比賽的場均成績4.5分、18.4分鐘都寫下生涯新低，康利仍是休息室重要領袖，豐富經驗在季後賽中也是受到信賴的突破點。

康利（Mike Conley）。 路透

新賽季轉戰綠衫軍和懷特（Derrick White）、普里查德（Payton Pritchard）攜手，康利主要功能將是角色球員，今天記者會上他強調自己仍有很多精力，加上新隊友喬治，都為塞爾蒂克帶來領導力和激發球員更多鬥志。

「我們是兩個還沒機會拿冠軍的球員，所以這種急迫感或許能激發那些曾經效力於這支球隊、並且已經贏得過冠軍的隊員們鬥志。」康利說。

從76人隊轉戰塞爾蒂克的喬治也提到，來到一個新團隊，得到一個新的機會，「我認為我可以加入球隊，並繼續保持競爭力，給我們一個贏球的機會。」