NBA／不滿職業生涯受牽連 蓋里納利怒批雷納德罰太輕：吐回5千萬美元

來自義大利的前NBA球星蓋里納利（Danilo Gallinari）近日談到快艇與雷納德（Kawhi Leonard）薪資上限規避案調查結果時，對聯盟針對雷納德開出的處分相當不滿。他認為，雷納德只被罰70萬美元實在太輕，甚至主張雷納德應將外界質疑他在球員合約之外取得的相關金額全數捐出做公益。

蓋里納利在Podcast節目《A Cresta Alta》中直言，雷納德應該付出更高代價。他說：「他應該付完整的5000萬美元（約新台幣16億元）。他改變了我的職業生涯軌跡，把我送離洛杉磯，讓我陷入一個困難處境。」

蓋里納利進一步表示，自己當年離開快艇，並不是單純由總經理或老闆基於球隊運作做出的決定，而是受到雷納德加盟條件影響。他說：「發生在我NBA生涯上的事情，不是由一名總經理或老闆決定，而是一名球員認為那支球隊還不夠好，想要其他東西，最後造成的結果。」

2019年夏天，雷納德選擇加盟快艇後，快艇隨即發動重磅交易，從雷霆換來喬治（Paul George），蓋里納利也在那筆交易中被送走。如今回顧這段過往，蓋里納利顯然認為，雷納德當時對球隊補強的要求，直接改變了他的發展方向。

談到這次處分，蓋里納利再度強調：「他應該把那筆錢捐給慈善機構。他應該支付全部5000萬美元，而不是只有70萬美元。」

NBA在歷時1年的調查結束後，針對快艇薪資上限規避案祭出聯盟史上最重懲處。快艇被要求沒收2029年至2033年連續5個首輪選秀權，並支付3000萬美元罰款，同時未來5年必須接受聯盟嚴格的合規與監管計畫。

球團高層也受到重罰。快艇老闆鮑默（Steve Ballmer）遭禁賽1年，期間不得參與任何NBA與球隊活動；商業營運總裁祖克（Gillian Zucker）遭無薪禁賽1年；籃球事務總裁法蘭克（Lawrence Frank）則遭無薪禁賽6個月。

至於雷納德本人，聯盟開出70萬美元罰款；他的舅舅兼前商務經紀人羅伯森（Dennis Robertson），則被禁止在NBA體系內從事任何商業往來5年。

這起案件不僅重創快艇未來選秀資產與管理層運作，也重新引發外界對球星影響力、薪資上限制度與場外收入界線的討論。而蓋里納利的發言，則讓2019年快艇組成雷納德與喬治雙星陣容背後的連鎖效應，再度成為話題。