NBA／坦言詹皇聯手柯瑞從未接近成真 柯爾：只是外界瘋狂猜測

金州勇士總教練柯爾（Steve Kerr）近日談到詹姆斯（LeBron James）今年自由球員市場動向時表示，儘管外界一度盛傳詹姆斯可能轉戰灣區，與柯瑞（Stephen Curry）強強聯手，但他從未真正感覺這件事接近發生。對柯爾而言，詹姆斯加盟勇士的說法更像是外界的瘋狂猜測，而不是實際進入高度可能階段的操作。

「這件事從來沒有真的讓人覺得他會來這裡，從來沒有。對我來說，那比較像是猜測而已。如果真的有什麼事情快要發生，我想我們應該會有更明確的感覺。」柯爾說。

詹姆斯最終在7月離開洛杉磯湖人，選擇與費城76人簽約。現年41歲的他，也是自2018年後首度重返東區。若當時詹姆斯真的加盟勇士，將與柯瑞組成極具話題性的超級搭檔，但這同時也意味著兩名長年總冠軍賽宿敵將在職業生涯晚期變成隊友。

詹姆斯效力騎士期間，曾在2015年至2018年連續4年與勇士在總冠軍賽正面對決。勇士在這4次系列賽中贏下3次，詹姆斯則在2016年率領騎士克服1勝3敗絕境，完成大逆轉奪冠，替克里夫蘭帶回隊史首冠，也讓詹姆斯與勇士之間的對抗成為近代NBA最具代表性的宿敵組合之一。

柯爾也透露，他近期聽到一些勇士球迷的反應相當有趣，甚至有人主動告訴他，慶幸詹姆斯最後沒有來到金州。柯爾說：「真的很有趣，聽到灣區球迷的想法。有些人會突然走過來跟我說，『我很高興我們沒有得到Bron。』」

柯爾接著說：「我會想，『真的嗎？嗯。』然後他們會說，『對啊，他不應該在我們隊，他是對手。』我能理解，從一個運動迷的角度來看，這就像魔術強森（Magic Johnson）和柏德（Larry Bird）應不應該在同一隊打球一樣。」

柯爾認為，正是因為過去累積太多對戰歷史，才讓詹姆斯穿上勇士球衣這件事，對部分球迷來說顯得格外奇怪。他表示，球迷對支持球隊有強烈情感連結，也會把宿敵關係看得很重，因此當外界討論詹姆斯可能加盟勇士時，不少人的第一反應並不是興奮，而是覺得不太對勁。

柯爾說：「聽我們球迷的反應真的很有意思。我覺得球迷因為對自己支持的球隊有情感連結，也因為那些競爭關係和一切，所以這個想法對他們來說就是很奇怪。這是我從很多人那裡得到的反應。」