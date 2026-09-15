NBA／金塊遺憾放走潛力側翼 葛登暖心祝福華森：他就像我兄弟

上季破繭而出的潛力前鋒華森（Peyton Watson）今年休賽季離開金塊，透過多方交易轉戰騎士，陣中大將葛登（Aaron Gordon）對於小老弟的離隊給予支持與祝福。他在科羅拉多舉辦的迷你訓練營期間受訪時，坦言兩人之間的關係早已超越籃球。

葛登表示：「他是我的兄弟。我和Peyton之間不只是籃球那麼簡單，我們的家人去同一間教會，Peyton對我來說就像兄弟一樣。」

雖然金塊失去一名重要年輕側翼，但葛登仍替華森可能獲得的嶄新機會感到高興。他說：「我為他開心，也為他現在所處的情況感到開心。當然，我們會希望他留下來，但事情最後就是照它該發生的方式發生了。」

華森今年休賽季透過一筆大型多隊交易離開丹佛，加盟騎士，並在先簽後換協議中獲得4年8800萬美元新合約。對這位年輕側翼來說，這不只是生涯第一張大型合約，也是他從金塊奪冠班底成員，轉向另一支爭冠球隊核心拼圖的重要轉折。

華森的自由球員市場動向整個休賽季都備受討論。金塊原本希望留住這位受限制自由球員，但球隊面臨嚴重薪資空間限制，最終不得不讓他離隊。對丹佛而言，這是一個困難卻現實的決定；對華森來說，則是換取更大角色與合約保障的機會。

華森在2025-26年賽季迎來生涯突破，繳出生涯最佳的平均14.6分、4.9籃板、2.1助攻。不過，他也受到腿後肌傷勢影響，整季僅出賽54場，讓原本上升中的氣勢受到一定程度干擾。即便如此，他的防守表現、運動能力與進攻成長幅度，仍讓騎士願意投入一份大合約進行網羅，成為克里夫蘭新賽季追逐總冠軍的重要戰力。