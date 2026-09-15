快訊

張俊傑跨縣市逃亡！竹聯幫要角也遭通緝 司機落網不排除再聲押

金鐘61／周渝民才入圍視帝！宣布唱進台北大巨蛋 吳建豪現場嗨翻

嘉義68歲男遭刀刺死 41歲兒涉重嫌被逮捕：沒有記憶

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／金塊遺憾放走潛力側翼 葛登暖心祝福華森：他就像我兄弟

聯合新聞網／ 綜合外電報導
葛登(右)祝福小老弟華森。 路透
葛登(右)祝福小老弟華森。 路透

2026名古屋亞運

上季破繭而出的潛力前鋒華森（Peyton Watson）今年休賽季離開金塊，透過多方交易轉戰騎士，陣中大將葛登（Aaron Gordon）對於小老弟的離隊給予支持與祝福。他在科羅拉多舉辦的迷你訓練營期間受訪時，坦言兩人之間的關係早已超越籃球。

葛登表示：「他是我的兄弟。我和Peyton之間不只是籃球那麼簡單，我們的家人去同一間教會，Peyton對我來說就像兄弟一樣。」

雖然金塊失去一名重要年輕側翼，但葛登仍替華森可能獲得的嶄新機會感到高興。他說：「我為他開心，也為他現在所處的情況感到開心。當然，我們會希望他留下來，但事情最後就是照它該發生的方式發生了。」

華森今年休賽季透過一筆大型多隊交易離開丹佛，加盟騎士，並在先簽後換協議中獲得4年8800萬美元新合約。對這位年輕側翼來說，這不只是生涯第一張大型合約，也是他從金塊奪冠班底成員，轉向另一支爭冠球隊核心拼圖的重要轉折。

華森的自由球員市場動向整個休賽季都備受討論。金塊原本希望留住這位受限制自由球員，但球隊面臨嚴重薪資空間限制，最終不得不讓他離隊。對丹佛而言，這是一個困難卻現實的決定；對華森來說，則是換取更大角色與合約保障的機會。

華森在2025-26年賽季迎來生涯突破，繳出生涯最佳的平均14.6分、4.9籃板、2.1助攻。不過，他也受到腿後肌傷勢影響，整季僅出賽54場，讓原本上升中的氣勢受到一定程度干擾。即便如此，他的防守表現、運動能力與進攻成長幅度，仍讓騎士願意投入一份大合約進行網羅，成為克里夫蘭新賽季追逐總冠軍的重要戰力。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／暴龍官宣迎回雷納德 社群一句「He back」喚醒2019冠軍回憶

多倫多暴龍正式迎回雷納德（Kawhi Leonard）。儘管他與洛杉磯快艇先前捲入長達近1年的薪資上限規避調查，暴龍仍在交易正式完成後表達歡迎，期待這位昔日冠軍英雄重返多倫多，為球隊下一階段爭冠計畫注入經驗與領導力。

NBA／坦言詹皇聯手柯瑞從未接近成真 柯爾：只是外界瘋狂猜測

金州勇士總教練柯爾（Steve Kerr）近日談到詹姆斯（LeBron James）今年自由球員市場動向時表示，儘管外界一度盛傳詹姆斯可能轉戰灣區，與柯瑞（Stephen Curry）強強聯手，但他從未真正感覺這件事接近發生。對柯爾而言，詹姆斯加盟勇士的說法更像是外界的瘋狂猜測，而不是實際進入高度可能階段的操作。

NBA／湖人想靠唐西奇登頂？ 冠軍前鋒直言一罩門不解決很難

洛杉磯湖人休賽季大幅改造陣容，正式進入以唐西奇（Luka Doncic）為核心的新階段。雖然球隊一如往常背負高度期待與爭冠壓力，但在外界眼中，這支全新湖人仍有許多需要證明之處，尤其能否成為真正的冠軍競爭者，關鍵可能不只在唐西奇的進攻天賦，而是在整體防守能否提升到頂尖層級。

NBA／金塊遺憾放走潛力側翼 葛登暖心祝福華森：他就像我兄弟

上季破繭而出的潛力前鋒華森（Peyton Watson）今年休賽季離開金塊，透過多方交易轉戰騎士，陣中大將葛登（Aaron Gordon）對於小老弟的離隊給予支持與祝福。他在科羅拉多舉辦的迷你訓練營期間受訪時，坦言兩人之間的關係早已超越籃球。

NBA／前勇士29歲後衛轉戰中國CBA 聯手台灣一哥陳盈駿

CBA北京首鋼隊今天宣布，已和前勇士隊後衛華特斯三世（Lindy Waters III）達成簽約協議，新賽季將披上43號戰袍，聯手台灣一哥陳盈駿。

NBA／警告杜倫別像庫明加拒絕勇士 2011冠軍中鋒籲：現在就把錢拿下

明星中鋒杜倫（Jalen Duren）仍未和活塞隊達成續約協議，2011年獨行俠隊冠軍中鋒海瓦德（Brendan Haywood）警告杜倫不要成為下一個庫明加（Jonathan Kuminga）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。