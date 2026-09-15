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NBA／前勇士29歲後衛轉戰中國CBA 聯手台灣一哥陳盈駿
CBA北京首鋼隊今天宣布，已和前勇士隊後衛華特斯三世（Lindy Waters III）達成簽約協議，新賽季將披上43號戰袍，聯手台灣一哥陳盈駿。
華特斯三世2020年選秀落選，2021-22賽季起陸續效力雷霆、勇士、活塞和馬刺隊，有不錯的投射、防守和拼搶能力，2024-25賽季曾獲得勇士總教練柯爾（Steve Kerr）重用。
華特斯三世上季效力馬刺隊，例行賽出賽40場，平均得到2.4分；季後賽出戰9場，平均攻下1.7分。
值得一提的是，馬刺電視主播托比（Jacob Tobey）2個月前疑似因捲入私人感情風波，遭球團解除職務。網傳他劈腿偷吃一名馬刺球員的姐姐，該球員是華特斯三世。
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