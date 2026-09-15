NBA／前勇士29歲後衛轉戰中國CBA 聯手台灣一哥陳盈駿

洛杉磯湖人休賽季大幅改造陣容，正式進入以唐西奇（Luka Doncic）為核心的新階段。雖然球隊一如往常背負高度期待與爭冠壓力，但在外界眼中，這支全新湖人仍有許多需要證明之處，尤其能否成為真正的冠軍競爭者，關鍵可能不只在唐西奇的進攻天賦，而是在整體防守能否提升到頂尖層級。

2026-09-15 17:15