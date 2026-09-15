NBA／警告杜倫別像庫明加拒絕勇士 2011冠軍中鋒籲：現在就把錢拿下

明星中鋒杜倫（Jalen Duren）仍未和活塞隊達成續約協議，2011年獨行俠隊冠軍中鋒海瓦德（Brendan Haywood）警告杜倫不要成為下一個庫明加（Jonathan Kuminga）。

杜倫今年季後賽表現差勁，活塞雖不願意給頂薪合約，但也開出相當有誠意的5年1.9億美元報價，但杜倫堅持總值至少2億美元的長約，雙方談判仍陷入僵局。

海瓦德2010年與獨行俠以6年5500萬美元價碼續約，以當時的時空背景來說不是小數字，後來他也幫助獨行俠奪下2011年總冠軍。海瓦德最近在節目上表示，杜倫不該為了多一點錢感到不滿，「不要為了多追1000萬美元，結果錯過1.9億美元。如果已經拿到1.9億美元，你過的生活其實都一樣，但如果你1.9億都拿不到，那事情就完全不同了。」

海瓦德提到簽下合格報價的風險，「如果帶著合約問題進入新賽季，那就要開始擔心受傷。傷勢會改變球隊願意給你多少錢。」

杜倫今年季後賽表現差勁，因此海瓦德也說，「如果到季後賽又發生同樣的事，那不只是自家球隊不想給1.9億美元，其他隊也不會願意出這個價碼。第一次發生時大家會說，你還年輕，如果同樣的事又發生一次，大家就會開始想：『這就是他的樣子。』」

庫明加去年拒絕勇士隊報價，簽下是2年4680萬美元的1+1合約，今年休賽季只拿到灰狼隊2年1240萬美元報價。海瓦德警告杜倫別走上庫明加的老路，「我不想幾年後看到杜倫變成另一個庫明加。我認為杜倫現在就應該把錢拿下，這是非常棒的合約，接下來幾年平均年薪3800萬美元。」