NBA／湖人想靠唐西奇登頂？ 冠軍前鋒直言一罩門不解決很難

洛杉磯湖人休賽季大幅改造陣容，正式進入以唐西奇（Luka Doncic）為核心的新階段。雖然球隊一如往常背負高度期待與爭冠壓力，但在外界眼中，這支全新湖人仍有許多需要證明之處，尤其能否成為真正的冠軍競爭者，關鍵可能不只在唐西奇的進攻天賦，而是在整體防守能否提升到頂尖層級。

前湖人前鋒、也是2009年冠軍成員亞瑞查（Trevor Ariza）近日接受《Lakers on SI》記者沃德（Ryan Ward）訪問時，就談到湖人新賽季爭冠前景。他肯定唐西奇是極具威脅的進攻核心，但也直言，過去經驗顯示，一支球隊若進攻與防守無法同時排進聯盟前10，要一路贏到最後並不容易。

亞瑞查表示：「以我看到的Luka來說，他非常、非常出色，是令人難以置信的進攻天才。但我們也看到，如果一支球隊在進攻和防守都不是前10名等級，要贏下總冠軍會很困難。」

他進一步指出，若一支以唐西奇為第一核心的球隊想要奪冠，防守必須成為球隊基因的一部分，也必須是日常要求中的重要內容。

亞瑞查說：「如果Luka Doncic是一支球隊的主力球員，我認為那支球隊要贏球，防守就必須成為他們DNA的一部分，而且是非常重要的一環。在他的球隊真正打出防守、把防守排名拉到高水準之前，這大概都會是他們的阿基里斯腱。」

至於目前這支湖人是否已具備冠軍相，亞瑞查態度保留。他坦言，現在時間還太早，很難做出絕對判斷，但若只看帳面上的陣容，他還不認為湖人已是爭冠等級的球隊。

「我覺得現在組成的這支球隊是冠軍球隊嗎？這麼早其實很難說。不過就帳面上看，我不這麼認為。當然，我以前也看錯過一些球隊，而且我也沒有非常密切關注他們現在正在做什麼。」亞瑞查說。

不過亞瑞查也承認，只要擁有唐西奇這種等級的球星，湖人永遠有機會打進季後賽。真正問題在於，他們是否能同時成為進攻與防守端的頂級球隊，並讓自己具備爭冠條件。他總結表示，這將是判斷一支由唐西奇領軍球隊是否具備冠軍競爭力的關鍵指標。

湖人今年休賽季完成大換血，在自由球員市場失去詹姆斯（LeBron James）後，球團改以唐西奇作為無庸置疑的招牌球星，並在他與里夫斯（Austin Reaves）身邊補進多名年輕戰力。除了留下唐西奇與里夫斯，湖人也網羅凱斯勒（Walker Kessler）、瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）、塞克斯頓（Collin Sexton）與葛萊姆斯（Quentin Grimes）等人，試圖打造更符合唐西奇打法的新陣容。

雖然外界對湖人爭冠機會仍抱持疑問，但唐西奇過去已證明自己有能力帶隊在季後賽走得很遠。如今他在洛杉磯擁有更完整的主導權，也讓部分人士相信，這位斯洛維尼亞超級球星的最佳版本可能還在前方。

唐西奇在斯洛維尼亞國家隊的長年隊友穆里奇（Edo Muric），就是看好他新賽季再進化的人之一。穆里奇接受訪問時表示，他每年看到唐西奇，都能感受到他持續變得更好，如今27歲的唐西奇正進入個人能力最巔峰階段，也不再是年輕菜鳥。

穆里奇說：「我每年看到Luka，都覺得他變得越來越好。他現在已經來到力量與能力的巔峰年紀，他不再是小孩子了。」他也補充：「每次我看到他拿球，他就是越來越好。我等不及下季看他在湖人扮演更大的角色。我只希望他整季保持健康，因為這真的可能會是他至今最好的一個賽季，我非常期待。」