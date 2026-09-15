NBA／暴龍官宣迎回雷納德 社群一句「He back」喚醒2019冠軍回憶

多倫多暴龍正式迎回雷納德（Kawhi Leonard）。儘管他與洛杉磯快艇先前捲入長達近1年的薪資上限規避調查，暴龍仍在交易正式完成後表達歡迎，期待這位昔日冠軍英雄重返多倫多，為球隊下一階段爭冠計畫注入經驗與領導力。

暴龍在周一下午確認雷納德已正式被交易回多倫多後，隨即發布聲明表達興奮之情。暴龍總經理暨執行副總裁韋伯斯特（Bobby Webster）表示：「我們非常高興歡迎Kawhi回到多倫多。他對我們的組織、城市與國家的影響力無庸置疑，他也體現了我們重視的競爭精神與冠軍心態。」

韋伯斯特進一步指出：「我們相信他的領導能力、經驗與天賦，能在我們繼續朝下一座總冠軍邁進時提供幫助。我們也要感謝英格倫（Brandon Ingram）與迪克（Gradey Dick），並感謝他們每天為球隊帶來的工作態度、品格與出色籃球表現。」

在官方聲明之後，暴龍社群團隊也發布雷納德身穿多倫多球衣的照片，並配上簡短文字「He back」，宣告這位2019年冠軍功臣正式回到加拿大。

雷納德重返暴龍的消息，是在聯盟針對他與快艇薪資上限規避案進行11個月調查後才正式落定。這起事件源自記者托瑞（Pablo Torre）揭露，雷納德曾從快艇老闆鮑默（Steve Ballmer）持有的公司Aspiration取得額外2800萬美元代言收入，引發外界質疑是否涉及規避薪資上限。

聯盟在9月初公布調查結果，認定快艇與鮑默違規，最終對快艇祭出重罰，包括沒收5個首輪選秀權與3000萬美元（罰款。雷納德本人則遭罰70萬美元，他的舅舅兼前商務代表羅伯森（Dennis Robertson）也被禁止參與任何NBA商業事務5年。

事實上，在調查仍未結束時，快艇早於7月就已宣布同意將雷納德交易回暴龍。不過由於聯盟調查尚未完成，這筆交易被暫時擱置，直到調查結果出爐後才正式推進完成。

雷納德過去效力暴龍的時間雖然只有短短1年，卻寫下隊史最輝煌篇章。他在2018-19年賽季從馬刺被交易至多倫多，隨後帶領暴龍一路闖進總冠軍賽，最後終結勇士尋求3連霸美夢，拿下隊史首座總冠軍。雷納德也憑藉總冠軍賽出色表現，生涯第2度獲選FMVP。

奪冠後，雷納德離開暴龍，與快艇簽下3年1.03億美元合約。快艇原本期待以雷納德為核心衝擊隊史首冠，也多年來持續圍繞他補強陣容，但始終未能跨過最後門檻。他們最接近總冠軍賽的一次是在2021年，當時快艇打進西區決賽，最終以2勝4敗不敵太陽。