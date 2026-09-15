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NBA／只打2年就被國王放棄 2024年首輪第13順位後衛轉戰綠衫軍
塞爾蒂克隊今天再度發動補強，與2024年首輪第13順位後衛卡特（Devin Carter）簽下Exhibit 10合約，將在季前訓練營爭取正式合約或雙向合約。
現年24歲的卡特出賽38場，平均得到8.9分3.3籃板2.7助攻，三分命中率26.3%，沒想到只打兩季就被國王隊放棄，國王貼上2033年第二輪選秀權交易至老鷹隊，日前又被老鷹裁掉。
塞爾蒂克仍有1個正式球員名單空缺，但距離豪華稅線只有170萬美元空間，如果卡特直接簽老將底薪合約，以年資計算金額大約是245萬美元，現在就給卡特正式合約會讓塞爾蒂克繳稅。
因此塞爾蒂克可能先給卡特雙向合約，或是直接下放G聯盟，球季尾聲再考慮是否給正式合約。
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