NBA／不認籃網只是重建球隊 藍道重返紐約喊話：我們會超越外界期待

從近幾年西區勁旅灰狼被交易轉戰到重建中的布魯克林籃網，很多人都好奇這對於31歲的藍道（Julius Randle）來說，在心態上會不會有所落差。然而近日他在接受採訪時表示，不希望外界把籃網定位成單純的重建球隊。

藍道直言自己對新賽季充滿信心，認為籃網的表現會比外界預期更好，也會用高水準的比賽內容證明自己的能力和價值。

「不管外界對我們有什麼期待，或是把什麼樣的期待放在我們身上，我們都會超越那些期待，把事情做到最好。我們會不斷成長進步，每天養成正確的比賽習慣，確實去做到這些事情。」藍道說

藍道對於重返紐約也感到興奮。他過去曾效力紐約尼克5個賽季，在這座城市留下深刻記憶，如今雖然改披籃網戰袍，但再次回到紐約打球，仍讓他有熟悉感。藍道坦言，紐約「感覺就像家一樣」。

除了回到紐約，藍道也期待與波特（Michael Porter Jr.）在籃網全新前場搭檔合作。籃網休賽季重組陣容後，藍道與波特將成為前場重要組合，而藍道認為，兩人的球風有機會形成良好互補。

「我告訴他，像他這樣的球員，我很喜歡和他一起打球，因為他拉開空間的能力非常好。他喜歡投關鍵球，喜歡在關鍵時刻挺身而出，而且他總是很清楚自己該出現在什麼位置。他把這些事做到非常出色，所以我很期待。」藍道說。