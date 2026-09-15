快訊

9月找工作先等等？HR曝「連年終都不要」職缺恐有雷 過來人認證：真的燙手

中秋節將至「文旦1顆5元」掀搶買人潮 水果達人曝低價原因

魅力泰難擋♥泰國與日本男男戀影劇為何受歡迎？

NBA／不認籃網只是重建球隊 藍道重返紐約喊話：我們會超越外界期待

聯合新聞網／ 綜合外電報導
藍道(右)期待和波特聯手。 美聯社
藍道(右)期待和波特聯手。 美聯社

2026名古屋亞運

從近幾年西區勁旅灰狼被交易轉戰到重建中的布魯克林籃網，很多人都好奇這對於31歲的藍道（Julius Randle）來說，在心態上會不會有所落差。然而近日他在接受採訪時表示，不希望外界把籃網定位成單純的重建球隊。

藍道直言自己對新賽季充滿信心，認為籃網的表現會比外界預期更好，也會用高水準的比賽內容證明自己的能力和價值。

「不管外界對我們有什麼期待，或是把什麼樣的期待放在我們身上，我們都會超越那些期待，把事情做到最好。我們會不斷成長進步，每天養成正確的比賽習慣，確實去做到這些事情。」藍道說

藍道對於重返紐約也感到興奮。他過去曾效力紐約尼克5個賽季，在這座城市留下深刻記憶，如今雖然改披籃網戰袍，但再次回到紐約打球，仍讓他有熟悉感。藍道坦言，紐約「感覺就像家一樣」。

除了回到紐約，藍道也期待與波特（Michael Porter Jr.）在籃網全新前場搭檔合作。籃網休賽季重組陣容後，藍道與波特將成為前場重要組合，而藍道認為，兩人的球風有機會形成良好互補。

「我告訴他，像他這樣的球員，我很喜歡和他一起打球，因為他拉開空間的能力非常好。他喜歡投關鍵球，喜歡在關鍵時刻挺身而出，而且他總是很清楚自己該出現在什麼位置。他把這些事做到非常出色，所以我很期待。」藍道說。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／快艇違規風波正式落幕 雷納德確定重返暴龍還放棄交易補償金

在歷經聯盟調查與懲處後，快艇與暴龍總算達成協議，正式重啟並完成當家球星雷納德（Kawhi Leonard）重返多倫多的重磅交易案，雙方隨後將與聯盟進行官方交易電話會議。

NBA／只打2年就被國王放棄 2024年首輪第13順位後衛轉戰綠衫軍

塞爾蒂克隊今天再度發動補強，與2024年首輪第13順位後衛卡特（Devin Carter）簽下Exhibit 10合約，將在季前訓練營爭取正式合約或雙向合約。

NBA／不認籃網只是重建球隊 藍道重返紐約喊話：我們會超越外界期待

從近幾年西區勁旅灰狼被交易轉戰到重建中的布魯克林籃網，很多人都好奇這對於31歲的藍道（Julius Randle）來說，在心態上會不會有所落差。然而近日他在接受採訪時表示，不希望外界把籃網定位成單純的重建球隊。

NBA／ 力壓柯瑞、魔術強森？ 墨瑞直言衛少「控衛GOAT」：無法複製

「大三元製造機」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）日前透過社群影片宣布退休，消息公布後，不少NBA球星紛紛向表示致敬，鵜鶘後衛墨瑞（Dejounte Murray）更轉發退休影片並直接寫下，「史上最偉大的控球後衛！！！！」。

NBA／國際專武杜蘭特想開「五金行」 表態願出征洛杉磯奧運

擁有全方位進攻能力的杜蘭特（Kevin Durant），一直被視為國際賽的「超級專武」，對於其他各國各隊來說都是無解的存在。

NBA／現役第2老也退了！吉布森17年旅程落幕

40歲老將吉布森（Taj Gibson）今日宣布17年NBA生涯正式畫下句點，不過他並沒有真正離開籃球，而是選擇回到夢開始的芝加哥公牛，加入新任總教練史普利特（Tiago Splitter）的教練團擔任助理教練，正式開啟執教生涯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。