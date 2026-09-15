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NBA／ 力壓柯瑞、魔術強森？ 墨瑞直言衛少「控衛GOAT」：無法複製

聯合新聞網／ 綜合報導
衛斯特布魯克今年正式宣布退休。 路透
衛斯特布魯克今年正式宣布退休。 路透

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「大三元製造機」衛斯特布魯克Russell Westbrook）日前透過社群影片宣布退休，消息公布後，不少NBA球星紛紛向表示致敬，鵜鶘後衛墨瑞（Dejounte Murray）更轉發退休影片並直接寫下，「史上最偉大的控球後衛！！！！」。

近日墨瑞參加New Balance在波士頓舉辦的「Beantown Elite Experience」活動，與雷納德Kawhi Leonard）、馬克西Tyrese Maxey）、葛蘭德（Darius Garland）及拉文（Zach LaVine）等NBA球星一起指導全美頂尖高中球員。

活動期間，墨瑞接受《ClutchPoints》專訪，也進一步解釋為何如此推崇衛斯特布魯克，並坦言自己對於這位傳奇球星沒有得到一場盛大的「退休巡迴」感到遺憾。

「我當然希望他能用更好的方式結束生涯。像他這種等級的球員，在球場上為籃球做了這麼多事情，場外同樣如此。無論是他這個人的為人，還是他為男性、女性、年輕人以及全世界孩子所做的一切，都具有非常重大的意義。」

墨瑞接著表示，「我真的希望他能擁有一場告別巡迴，讓大家用他應得的方式向他致敬，因為他這個人真的無與倫比。他的職業態度、他對籃球的熱情，以及他打球的方式，那才是籃球應該有的樣子。攻守兩端都必須拚盡全力，而且比賽結束以前，場上沒有朋友。這就是我如此尊敬他的原因。」

至於為何將衛斯特布魯克排在史上所有控球後衛之上，墨瑞強調，自己並不是單純被數據說服，「說到我認為他是史上最偉大的控球後衛，不只是因為數據可以證明。我不是那種只看數據的人，我更相信自己的眼睛。我很喜歡看籃球，而且我也很幸運，曾經有機會親自在場上和他競爭。」

墨瑞也特別提到幾名歷史級控衛，「我喜歡魔術強森（Magic Johnson），也喜歡史塔克頓（John Stockton）和湯瑪斯（Isiah Thomas），所有那些老派傳奇我都很喜歡。但衛斯特布魯克就是衛斯特布魯克，他所做到的事情，不管場內還是場外，我認為都不可能再複製一次。你根本寫不出這樣的劇本。」

衛斯布魯克生涯平均繳出20.9分、6.9籃板、8.0助攻與1.6抄截。其中生涯累積209次大三元高居NBA歷史第1，總得分27176分排名歷史第14，10351次助攻高居歷史第5，2038次抄截同樣排名歷史第14，更曾在2016-17賽季勇奪年度MVP。

不同於許多傳奇球星在退休前接受各地球迷歡送，衛斯特布魯克最終選擇用一支社群影片替自己18年的NBA生涯謝幕，這支名為《The Museum Of Unspoken Answer》的影片由好萊塢影星麥可·B·喬丹（Michael B. Jordan）旁白、凱利（Sean Kelly）執導，從衛斯特布魯克童年接觸籃球一路回顧到決定退休的那一天。

NBA Russell Westbrook Dejounte Murray 雷納德 拉文 Tyrese Maxey 衛斯特布魯克 馬克西 Kawhi Leonard

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