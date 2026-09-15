NBA／國際專武杜蘭特想開「五金行」 表態願出征洛杉磯奧運

擁有全方位進攻能力的杜蘭特（Kevin Durant），一直被視為國際賽的「超級專武」，對於其他各國各隊來說都是無解的存在。近日，他在美國籃球協會一場慈善活動中再次表明，自己仍希望能繼續為國家隊效力，目標放在2028年洛杉磯奧運。若杜蘭特最終順利入選，這將是他生涯第5次代表美國隊征戰奧運。

杜蘭特上一季末接受《The Athletic》訪問時，就曾談到自己為何始終願意回到美國男籃。他表示，代表國家隊出賽不只是為了比賽本身，更是一段難得的人生經驗。

「這真的很有趣，那是一段不可思議的時光。你可以到世界各地旅行。我不知道2028年奧運在美國舉行時，我們還會不會到處旅行，但過去幾年，我們去過杜拜、阿布達比、巴黎、倫敦、加那利群島、馬德里。那些地方改變的不只是我對比賽的看法，也改變了我對人生整體的觀點。如果不是因為籃球，我可能根本不會想到自己有機會去那些地方。那種經驗真的很棒，我鼓勵每個人都去為自己的國家打球。」杜蘭特說。

杜蘭特也談到，能獲得柯爾（Steve Kerr）與波波維奇（Gregg Popovich）等美國隊教練的肯定，對他而言是相當謙卑且榮幸的事。杜蘭特過去已經4度代表美國隊參加奧運，而且每次都順利帶回金牌，也讓他成為美國男籃史上最具代表性的國際賽球星之一。

他表示：「能得到這樣的認可，我感到謙卑也很榮幸。有太多偉大球員曾經為美國隊效力，他們可能沒有像我打這麼久，這也許是我得到這些稱讚的原因。我已經參加過4屆奧運，我們每次都拿下金牌，所以我只是一直都在那裡，我會出現。」

杜蘭特進一步指出，他整個職業生涯的態度，就是持續現身、投入比賽，然後讓結果自然發生。他說：「我覺得我的生涯就是建立在這件事上，順其自然並且按部就班，看事情會怎麼發展。我在美國隊經歷過一些很棒的教練指導，這也是讓我一直願意回來的原因。」