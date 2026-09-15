NBA／現役第2老也退了！吉布森17年NBA旅程落幕

40歲老將吉布森（Taj Gibson）今日宣布17年NBA生涯正式畫下句點，不過他並沒有真正離開籃球，而是選擇回到夢開始的芝加哥公牛，加入新任總教練史普利特（Tiago Splitter）的教練團擔任助理教練，正式開啟執教生涯。

「在NBA征戰17個球季後，吉布森正式退休，並將重返芝加哥公牛，在史普利特麾下擔任助理教練，展開他的教練生涯。」《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）寫道。

消息曝光後，吉布森也透過社群媒體發出長文告別球員身分，坦言今天對自己而言是「非常感性的一天」。

「在NBA打了17個球季後，我可以很誠實地說，我已經把自己擁有的一切都獻給了這項運動。籃球給了我實現夢想的機會。身為一個來自紐約布魯克林的孩子，我很幸運能獲得機會，在最大的舞台展現自己的天賦。」

「從Fort Greene Projects，到南加州大學，再到芝加哥公牛，以及後來待過的每一支球隊、每一座城市，我感謝每一個時刻、每一名隊友、每一位教練，以及每一個曾經相信我的人。我希望成為那個隊友可以依靠的人。一個每次踏上球場，都能帶來強硬、能量、領導力以及真心的人。」

「你們每一個人，都是這段旅程的一部分。但這不是向籃球告別，而是一個全新篇章的開始。經歷31年的籃球人生後，我可以毫無遺憾地離開球場，因為我知道，我已經把所有東西都留在場上了。上帝真的非常眷顧我。謝謝你，籃球。」

來自布魯克林的吉布森在2009年選秀會，以首輪第26順位被公牛挑中，從芝加哥展開NBA生涯，當時24歲的她算是「高齡」新秀，但很快就在聯盟站穩腳步

菜鳥球季，吉布森在年度最佳新秀票選排名第5；2011-12賽季則在年度最佳第六人票選排名第5。真正迎來生涯巔峰是在2013-14賽季，他82場例行賽全勤，即使主要從板凳出發，仍繳出場均13分、6.8籃板、1.4阻攻，年度最佳第六人票選更僅以些微差距敗給克勞佛（Jamal Crawford），排名第2，也正是在芝加哥期間，吉布森與當時公牛總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）建立深厚關係，而這段緣分幾乎一路影響了他的後半段生涯。

前8個球季，吉布森與「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）等人並肩作戰，陪伴公牛打出自1990年代「喬丹王朝」落幕後最成功的一段季後賽歲月；近5個球季，吉布森則成為聯盟中的浪人老將，輾轉不同球隊，但他豐富的經驗與更衣室影響力，始終是各隊看重的價值。

今年1月，吉布森特別重返芝加哥，參加羅斯的球衣退休儀式；7月拉斯維加斯夏季聯賽期間，他也曾與公牛球團相處一段時間，也正是在當時，雙方首次談到加入教練團的可能性，如今面對正在重建、陣中擁有不少年輕球員的公牛，他也有機會將17年累積下來的經驗傳承給下一代。

吉布森效力公牛期間累積695次阻攻，高居隊史第5；1336個進攻籃板排名第6；2250個防守籃板排名第10；562場出賽排名第10；3586個總籃板則排名隊史第12。生涯先後則效力公牛、尼克、灰狼、巫師、黃蜂、雷霆、灰熊與活塞等隊，生涯平均繳出8.3分、5.7籃板、1火鍋。