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NBA／快艇違規風波正式落幕 雷納德確定重返暴龍還放棄交易補償金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
快艇與暴龍完成雷納德重返多倫多的交易重啟。路透
快艇與暴龍完成雷納德重返多倫多的交易重啟。路透

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在歷經聯盟調查與懲處後，快艇暴龍總算達成協議，正式重啟並完成當家球星雷納德（Kawhi Leonard）重返多倫多的重磅交易案，雙方隨後將與聯盟進行官方交易電話會議。

這筆早在6月30日就達成口頭協議的交易，先前因快艇遭舉報涉嫌違規規避薪資上限、引發聯盟進行調查而暫緩。最終聯盟本月祭出重罰，處罰沒收快艇5個未來首輪選秀權、罰款3000萬美元，老闆鮑默（Steve Ballmer）更遭禁賽一年，而他也在昨天聲稱將放棄訴訟並接受判決。

為促成重回冠軍前東家的交易，雷納德也主動放棄高達745萬美元的交易補償金，若扣除該筆費用，暴龍在完成交易後將持有13份保障合約，並成功將總薪資控制在第一層豪華稅下方約230萬美元。

快艇在歷經近兩周的聯盟懲處與內部協調後，最終於這筆交易中換回前鋒英格倫（Brandon Ingram）、射手狄克（Gradey Dick），以及2個未保護首輪籤、1個首輪籤互換權與2個二輪籤。雷納德曾在2019年率領暴龍奪得隊史首座總冠軍，如今繞了一圈回歸，雙方預計將於10月11日熱身賽率先交手。

雷納德 快艇 NBA 暴龍 補償金

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