NBA／尼克延攬波蘭天才前鋒 把握訓練營機會拚雙向合約

衛冕冠軍紐約尼克在新賽季訓練營前持續補強陣容深度，根據波蘭媒體《Interia Sport》報導，尼克將與6呎10吋的波蘭天才前鋒米利西奇（Igor Milicic Jr.）簽下「Exhibit 10」合約，讓這位歐洲戰力有機會在訓練營中爭取留隊位置。

現年24歲的米利西奇去年選秀會並未獲得任何球隊青睞，之後曾獲費城76人邀請，簽下訓練營合約，但最終未能獲得正式簽約。隨後他轉戰76人旗下發展聯盟球隊，上季出賽13場，平均繳出6.8分、5.1籃板。

米利西奇也是波蘭男籃國家隊培養出的代表性年輕球員之一，大學生涯曾先後效力維吉尼亞大學、夏洛特大學與田納西大學，累積美國大學籃球經驗。雖然選秀落榜後尚未正式站上NBA舞台，但他仍持續尋找挑戰最高層級聯賽的機會。

尼克即將展開2026年訓練營，目前3個雙向合約名額都尚未確定人選，這也讓米利西奇迎來再次叩關NBA的機會。若他能在訓練營與季前賽中展現即戰力、防守彈性與前場支援能力，就有機會搶下其中一個雙向合約席位。

對尼克來說，球隊接下來還要面對唐斯（Karl-Anthony Towns）、哈特（Josh Hart）與麥克布萊德（Miles McBride）等球員可能到來的續約議題，因此在陣容操作上必須保有薪資與名單彈性。尼克也希望透過訓練營合約尋找可用之兵，為新賽季衛冕之路補上更多深度。

米利西奇這次將在紐約再次追逐NBA夢，他的目標就是把握尼克雙向合約名額尚未填滿的機會，從訓練營中脫穎而出，爭取成為衛冕軍新賽季陣容的一員。