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NBA／2027-28年賽季薪資上限調至1.76億美元 溫班亞瑪多賺290萬

聯合新聞網／ 綜合外電報導
溫班亞瑪。 美聯社
溫班亞瑪。 美聯社

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NBA已向各隊發出更新版2027-28年賽季薪資上限預估，最新預測金額來到1.76億美元（約新台幣56億元），比先前預估的1.74億美元（約新台幣55.3億元）再提高約200萬美元。

這次上修也代表，2027-28年賽季薪資上限預估增幅約為6.7%，高於先前預測的5.5%。隨著聯盟籃球相關收入與整體市場持續成長，薪資上限也將進一步推升各隊可運用的補強空間。

另一方面，2027-28年賽季的豪華稅門檻預估將來到2.13億美元（約新台幣67.7億元），同樣比先前預估的2.11億美元（約新台幣67.1億元）增加約200萬美元。至於「第一層硬上限（The First Apron）」與「第二層硬上限（The Second Apron）」，都將依照薪資上限相同百分比同步調整，其中「第二層硬上限（The Second Apron）」將達到2.34億美元。

而2026-27年賽季的薪資上限據聯盟所公布的數字為1.64961億美元，豪華稅門檻為2.00428億美元；「第一層硬上限（The First Apron）」門檻為2.09015億美元，「第二層硬上限（The Second Apron）」門檻則為2.21686億美元。

薪資上限預估提高，也會連帶影響多項例外條款金額，包括全額中產特例、迷你中產特例、空間中產特例與雙年特例等，都會因薪資上限增加而上修。最低薪資例外的金額也將依照薪資上限增幅同步提高。

此外，球員頂薪合約價值也會跟著變動。依照NBA薪資制度，頂薪合約通常分為薪資上限的25%、30%或35%，因此一旦2027-28年薪資上限確定提高，符合不同年資與資格條件的球星，未來能簽下的最大合約金額也會同步增加。

以今夏剛與馬刺完成頂級合約續約協議的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）為例，他的起薪是以2027-28年賽季預估薪資上限的25%為標準去計算，金額約為4350萬美元，如今隨著薪資上限提高，他的首年起薪金額將會來到4400萬美元。

之後以每年8%的漲幅去推算，溫班亞瑪這份5年合約附帶最後1年球員選項的整體薪資總額，將從最初預估的2.523億美元攀升至2.552億美元，等於多賺了290萬美元（約新台幣9200萬元）。

雖然2027-28年賽季的實際薪資上限，要到2027年6月才會正式確定，但球團可以先依據最新預估數字進行長期規劃。避免團隊薪資超過2.13億美元豪華稅線，以及相關懲罰。隨著新版勞資協議對高薪球隊設下更嚴格限制，是否踩進豪華稅區、甚至更高層級的硬上限範圍，都會影響球隊交易、補強與保留球員的彈性。

根據Spotrac資料，目前30隊中，有26隊在2027-28年賽季的總薪資配置會超過2.13億美元豪華稅門檻，平均總薪資配置更達到2.408億美元。

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