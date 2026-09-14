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NBA／雷納德密約案重創快艇未來 老闆接受懲罰放棄法律訴訟

聯合新聞網／ 綜合外電報導
快艇老闆鮑默當年大力引進雷納德，如今卻因規避薪資上限案遭受重懲。 美聯社
快艇老闆鮑默當年大力引進雷納德，如今卻因規避薪資上限案遭受重懲。 美聯社

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洛杉磯快艇因涉及雷納德（Kawhi Leonard）薪資上限規避案，日前遭NBA祭出重罰，球團原本曾考慮透過法律途徑挑戰聯盟懲處，不過快艇老闆鮑默（Steve Ballmer）如今已決定放棄這項行動，並表示球團將接受聯盟處分，試圖翻頁。

聯盟針對快艇與雷納德相關薪資規避問題開罰後，快艇被迫失去5個首輪選秀權，鮑默也遭禁賽1年。快艇籃球事務總裁法蘭克（Lawrence Frank）被禁賽6個月，球團高層祖克（Gillian Zucker）則面臨1年禁賽處分。這起懲處對快艇未來戰力布局與球團形象都造成重大衝擊。

鮑默在聲明中表示，這段時間對所有與快艇有關的人來說都非常艱難，對此他深感遺憾。他也向球迷、員工以及其他NBA球隊老闆致歉，承認這件事造成分心與困擾，身為主要老闆，他願意承擔責任。

鮑默強調，快艇已決定讓這個篇章成為過去。他指出，球團已向NBA表達將遵守聯盟裁定的懲處，也已支付罰款，接下來會繼續向前走。雖然快艇對調查報告中的部分認定仍有不同意見，但他不希望焦點繼續停留在爭議本身。鮑默表示，球隊老闆應該支持球隊，而不是成為干擾。

面對未來挑戰，鮑默也表示快艇仍有堅定決心。他說，球團會持續打造陣容並投入社區，球迷信任會是快艇最優先重視的事。鮑默也強調，快艇擁有具天賦的陣容、優秀的工作團隊與清楚的方向，他相信球隊仍能在最高層級競爭，並成為讓球迷感到驕傲的組織。

這起案件的另一個焦點，則是雷納德的未來動向。快艇在6月已同意將雷納德交易至多倫多暴龍，但這筆交易至今尚未正式完成。

隨著鮑默選擇接受NBA懲處、不再推動法律挑戰，快艇接下來能否完成雷納德交易，並且在遭受重罰後重新調整球隊方向，仍將是新賽季前最受關注的後續發展。

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