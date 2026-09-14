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NBA／擴編球隊稀釋人才？ 格林拿「13隊擺爛」舉例：有錢能使鬼推磨

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士老將格林對於增加球隊可能造成聯盟「人才稀釋」，直言真正需要煩惱的是聯盟、球團老闆以及各隊管理層。 美聯社。
勇士老將格林對於增加球隊可能造成聯盟「人才稀釋」，直言真正需要煩惱的是聯盟、球團老闆以及各隊管理層。 美聯社。

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隨著NBA擴編議題受到關注，勇士老將格林Draymond Green）也公開談到自己的看法。對於外界擔憂增加球隊可能造成聯盟「人才稀釋」，格林直言這根本不是球員真正會擔心的問題，真正需要煩惱的是聯盟、球團老闆以及各隊管理層。

格林近日在自己的《The Draymond Green Show》節目中談到NBA未來可能新增球隊，他認為擴編確實存在正反兩面的影響，但站在球員角度，根本不會在意其他球隊的陣容深度是否因此下降。

「我不認為人才稀釋是球員真正會擔心的事情，我認為這是聯盟、球團老闆和管理層會擔心的問題。球員不會擔心這個。我才不管其他球隊下一個傢伙到底有多有天賦，我根本不在乎。」

不過格林也承認，如果站在經營球隊的角度，這確實是擴編時不得不考慮的問題，「但從球團老闆的角度來看，這肯定一直都會是個隱憂。去年我們有13支球隊在擺爛，有13支球隊有條件這麼做，對吧？所以當你看看現在的人才庫，沒錯，人才很多、也很不錯。」

「但是，這個人才庫真的充足到可以再增加2支球隊嗎？也許可以，也許不行，我不知道。我想有很多現在不在NBA的球員，都認為自己應該待在NBA，我不知道。」

格林進一步指出，一旦NBA決定擴編，新球隊勢必得透過擴編選秀等方式從現有球隊取得球員，這也意味著原本各隊的陣容深度可能遭到削弱。

「當你談到擴編時，這絕對永遠是一種取捨。你會從其他球隊挑走球員，也就會降低那些球隊原本擁有的陣容天賦。」

然而談到最後，格林認為真正足以左右NBA決策的因素，恐怕還是最現實的「錢」。

「但說到底，有錢能使鬼推磨。每個人都贊成讓整個收入池變得更大。我認為現在有一些市場非常渴望擁有自己的球隊。再看看現在這些球隊的估值，誰會不想再多2支球隊？最終，就算真的會造成人才稀釋，我認為它所帶來的負面價值，還是比不上收入池擴大帶來的好處。這只是我的看法。」

NBA 格林 勇士 Draymond Green 老闆

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