NBA／勇士「年輕化」喊假的？ 柯爾拿變魔術形容：不是說要就有

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）先前才公開喊話，希望球隊休賽季能補進更多「年輕的雙腿」，然而隨著新賽季即將到來，陣容看起來仍與高齡球隊相去不遠。對此柯爾也坦言他曾嘗試過年輕化，但現實並不是一句「我們要變年輕」就能做到。

柯爾近日登上《Tom Tolbert Show》節目時談到勇士休賽季操作，由於自己過去也曾擔任過總管，因此非常清楚管理層想改造陣容有多麼困難。

「我以前當過總管，所以我知道你不可能像變魔術一樣說，『好，我們現在要變年輕了。』。我們顯然有嘗試讓球隊年輕化，但事情必須真的有機會發生。你必須擁有足夠的資產或薪資空間，才能完成某些操作。」

柯爾也透露，總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）與老闆拉卡伯（Joe Lacob）在評估休賽季操作時，都會與他討論，但最終並沒有出現一筆讓他認為值得勇士大動作出手的交易。

勇士總教練柯爾才喊話，希望休賽季能補進更多「年輕的雙腿」，然而新賽季陣容仍與高齡球隊相去不遠。 美聯社

「那些出現在我們面前的機會，我的意思是，那是麥克和喬的工作，但他們顯然每件事情都會先跟我討論。對我來說，沒有任何一個選項合理到值得我們進行那種巨大變動。所以，我們就是盡自己最大的努力，把這套陣容組建起來。」

至於勇士真正替陣容注入的年輕血液，最大焦點無疑是今年選秀會以首輪第11順位選進的倫德伯格（Yaxel Lendeborg）。

柯爾對這名新秀寄予厚望，甚至認為他新賽季就有能力立即提供貢獻，「我認為倫德伯格會幫上我們非常大的忙。他是一名非常好的球員，他的年紀相對成熟，心態也很成熟。看過他和我們球員一起訓練後，我相信他會幫助我們。」

除了倫德伯格之外，柯爾也點名桑托斯（Gui Santos）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）等人，認為這些球員都能夠分擔大量上場時間。

波傑姆斯基(右)和桑托斯等年輕球員將承擔大量比賽時間。 美聯社

「這些並不是什麼驚天動地的補強，但他們都是非常好的球員，而且能夠打很多分鐘。所以我認為，陣容深度就是你剛才那個問題的答案。我們必須依靠整套陣容，有些時候甚至包括我們的雙向合約球員。」

「幸運的是，我真的很喜歡現在這些填補名單後段的球員。我認為他們可以幫助我們守住陣地，一直到巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）在球季下半段回來。」