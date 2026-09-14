NBA／質疑字母哥受傷後難轉型 前冠軍悍將直言：技術不如安比德

新加盟邁阿密熱火的超級球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），近日收到前NBA冠軍成員佛萊（Channing Frye）一番不算太客氣的評價。

佛萊認為，安戴托昆波就像一名7呎高的美式足球跑衛，主要依靠強大身體素質衝擊對手，一旦受到傷勢限制，就很難繼續用原本方式打球。

「Giannis就是一個7呎跑衛，他就是直接朝你衝過來。如果他的腳踝、膝蓋、臀部或肩膀受傷，他就沒辦法打出自己的風格。」佛萊在節目《Road Trippin》上直言。

佛萊進一步拿安戴托昆波與費城76人中鋒安比德（Joel Embiid）比較，指出兩人在受傷時的調整能力不同。他認為，安比德即使身體狀態不佳，仍能靠後仰跳投、中距離、低位單打與外線投射維持得分火力，但安戴托昆波並不具備同樣全面的技術包。

佛萊說：「他沒有那種技能包。我的意思是投籃、中距離、低位、三分，這些能像安比德一樣平衡身體狀況的能力。Joel受傷時，還可以靠後仰跳投拿下場均30分。Giannis因為太依賴身體對抗，所以沒有那樣的技術。」

安戴托昆波今年休賽季經歷漫長交易傳聞後，最終被公鹿送往熱火，完成震撼聯盟的重磅交易。熱火為了得到這位希臘巨星，付出赫洛（Tyler Herro）、韋爾（Kel'el Ware）、哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）、亞庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis）、2026年首輪第13順位，以及2031年與2033年無保護首輪選秀權、2030年選秀權互換權和2033年次輪選秀權。

安戴托昆波今夏轉戰熱火。 美聯社

隨著新賽季逐漸接近，邁阿密球迷對新陣容期待升高。安戴托昆波將與阿德巴約（Bam Adebayo）組成全新前場雙核心，熱火後續還補進老牌射手湯普森（Klay Thompson）等具話題性的戰力，讓球隊重新成為東區最受關注的勁旅之一。

安戴托昆波過去13個賽季都效力公鹿，成為隊史最具代表性的球星之一，帶領密爾瓦基從長年等待登上聯盟頂點。

安戴托昆波更成為NBA史上唯一在27歲生日之前，就已累積至少5次入選明星賽、5次入選年度最佳陣容、多座MVP、1座總冠軍賽MVP與1座年度最佳防守球員獎項的球員。

如今轉戰熱火後，外界除了期待安戴托昆波與阿德巴約的搭配，也開始討論他的打法是否能隨年紀與健康狀況調整。而佛萊這番評論其實也點出安戴托昆波生涯下一階段的重要課題。

過去他憑藉驚人的身體天賦與禁區衝擊力統治比賽，但若傷勢逐漸增加，是否能開發更多武器，將決定他在熱火能否延續巔峰影響力。對邁阿密而言，安戴托昆波仍是足以改變球隊天花板的超級球星，但如何讓他的身體負擔降低，也會是新賽季最大考驗之一。