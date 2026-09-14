NBA／昔日洛城死敵狠酸！鮑威爾直指新賽季湖人「最被高估」球隊

公牛明星後衛鮑威爾（Norman Powell）近日與網紅N3on

鮑威爾過去與湖人的淵源也讓這番言論格外受到關注。他曾在2021年至2025年間效力快艇，並在洛杉磯打出生涯最出色的幾個賽季之一，長年身處「洛城內戰」另一端，因此如今公開點名湖人，也難免讓外界聯想到過去的同城競爭情結。

湖人今年休賽季迎來巨大變革，不僅詹姆斯（LeBron James）離隊，球隊經營層面也出現重大變動；至於陣容部分，總管佩林卡（Rob Pelinka）更是以唐西奇（Luka Doncic）為核心，搭配里夫斯（Austin Reaves）與凱斯勒，形成全新的核心三劍客。

然而外界對於這套全新陣容的評價並沒有一面倒看好。部分專家預測，湖人在2026-27年賽季可能只是一支徘徊在季後賽門檻附近的球隊，而不是貨真價實的爭冠熱門。ESPN新賽季戰績預測更將湖人排在西區第六（45勝37敗）。也正因如此，鮑威爾將湖人稱為「最被高估球隊」，顯得有些耐人尋味，畢竟外界原本就沒有普遍將他們視為頭號爭冠勁旅。