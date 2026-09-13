NBA／公牛曾有意簽庫明加 不願給先發或重要角色成破局關鍵

連續第2個夏天，庫明加（Jonathan Kuminga）都成為休賽季最受關注的話題人物之一。經歷漫長的去向拉鋸後，庫明加最終選擇加盟灰狼，新賽季將與愛德華（Anthony Edwards）、小鮑爾（LaMelo Ball）、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）、戈貝爾（Rudy Gobert）等主力並肩作戰。

現年23歲的庫明加今年夏天吸引多隊關注，其中也包括芝加哥公牛。根據《The Athletic》記者洛倫齊（Joel Lorenzi）報導，公牛休賽季確實曾對庫明加表達明確興趣，但雙方最終未能進一步合作，關鍵原因在於公牛並不願意承諾給他先發位置或其他更重要角色。

報導指出，公牛當時更優先考量自身重建計畫中的年輕前鋒組合，包括3年級生布澤利斯（Matas Buzelis）與今年樂透潛力新秀威爾森（Caleb Wilson）。換言之，公牛雖然欣賞庫明加的天賦與爆發力，但並不打算為了簽下他而壓縮隊內重點培養年輕球員的發展空間。

洛倫齊在報導中提到，公牛籃球事務主導高層葛拉罕（Bryson Graham）上季曾在亞特蘭大老鷹的制服組任職，當時正是球團交易得到庫明加的團隊成員之一，因此芝加哥方面對於雙方重聚抱持開放態度。不過前提是，庫明加不能取代公牛重建藍圖中已被優先栽培的核心資產。

庫明加今年休賽季最終與灰狼簽下2年1300萬美元合約，其中第2年為630萬美元的球員選項。這樣的合約結構，讓他保有相當大的彈性。若新賽季表現出色，他可以在明年夏天再次投入自由球員市場；若希望延續穩定環境，也能選擇執行球員選項，於2026-27年賽季繼續留在灰狼。

對庫明加來說，這次加盟灰狼將是職業生涯重要轉折。灰狼陣中已有愛德華、小鮑爾、戈貝爾與麥丹尼爾斯等核心戰力，球隊也期待庫明加能成為側翼位置上的新看板補強，提供運動能力、防守彈性與攻擊爆發力。