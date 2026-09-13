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影／「魔獸」霍華德喊台灣朋友像家人 吃雞屁股想念美食

攝影中心／ 記者黃義書／新北即時報導
前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今天下午現身新莊體育館，出席新北國王「Kings Heart Classic」慈善賽事，霍華德表示想念台灣的美食。記者黃義書／攝影
前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今天下午現身新莊體育館，出席新北國王「Kings Heart Classic」慈善賽事，霍華德表示想念台灣的美食。記者黃義書／攝影

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前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今天下午現身新莊體育館，出席新北國王「Kings Heart Classic」慈善賽事，攜手新北國王及TAT（The Asian Tournament）投入公益，部分收益將捐贈給「社團法人台灣巴克動物懷善救援協會」（巴克幫PACK Taiwan），為台灣流浪動物盡一份力。

霍華德賽前也特別走訪體育館外市集，與球迷互動、品嘗台灣美食，並與巴克幫的毛小孩互動、餵食，親和力十足，吸引不少球迷圍觀。談到最有印象的台灣美食，霍華德笑說，包括臭豆腐、炸雞屁股，還有左宗棠雞，「到目前為止一直有在吃雞屁股」，也大讚在台灣的那段時間非常開心，「兄弟，我很開心能回來。」

霍華德談到再次回到台灣的感受表示，台灣對他而言之所以特別，不只是籃球，而是「人與人之間的交情」，讓台灣成為他籃球生涯中不可或缺的一部分；台灣球迷一直以來給予他的熱情回饋，也讓他覺得這是一個非常特別的地方。霍華德感性表示，人與人的情誼固然重要，但食物也是讓他想再次回到台灣的原因。他說，台灣朋友對他而言已經不只是朋友，「更多是像家人一樣」，人與人之間的交流，加上台灣美食，都讓台灣成為一個「非常非常特別的地方」。

這次「Kings Heart Classic」除了籃球賽事，也結合公益活動，透過霍華德、新北國王及TAT的力量，將部分收益捐助動物救援，讓球場上的熱情延伸至場外，為台灣浪浪送上一份關懷。

前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今天下午現身新莊體育館，出席新北國王「Kings Heart Classic」慈善賽事，霍華德表示想念台灣的美食。記者黃義書／攝影
前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今天下午現身新莊體育館，出席新北國王「Kings Heart Classic」慈善賽事，霍華德表示想念台灣的美食。記者黃義書／攝影

前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今天下午現身新莊體育館，出席新北國王「Kings Heart Classic」慈善賽事，特別和巴克幫（PACK Taiwan）浪浪毛小孩互動。記者黃義書／攝影
前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今天下午現身新莊體育館，出席新北國王「Kings Heart Classic」慈善賽事，特別和巴克幫（PACK Taiwan）浪浪毛小孩互動。記者黃義書／攝影

前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今天下午現身新莊體育館，出席新北國王「Kings Heart Classic」慈善賽事，特別和巴克幫（PACK Taiwan）浪浪毛小孩互動。記者黃義書／攝影
前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今天下午現身新莊體育館，出席新北國王「Kings Heart Classic」慈善賽事，特別和巴克幫（PACK Taiwan）浪浪毛小孩互動。記者黃義書／攝影

前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今天下午現身新莊體育館，出席新北國王「Kings Heart Classic」慈善賽事。記者黃義書／攝影
前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今天下午現身新莊體育館，出席新北國王「Kings Heart Classic」慈善賽事。記者黃義書／攝影

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