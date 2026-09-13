影／「魔獸」霍華德喊台灣朋友像家人 吃雞屁股想念美食

前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今天下午現身新莊體育館，出席新北國王「Kings Heart Classic」慈善賽事，攜手新北國王及TAT（The Asian Tournament）投入公益，部分收益將捐贈給「社團法人台灣巴克動物懷善救援協會」（巴克幫PACK Taiwan），為台灣流浪動物盡一份力。

霍華德賽前也特別走訪體育館外市集，與球迷互動、品嘗台灣美食，並與巴克幫的毛小孩互動、餵食，親和力十足，吸引不少球迷圍觀。談到最有印象的台灣美食，霍華德笑說，包括臭豆腐、炸雞屁股，還有左宗棠雞，「到目前為止一直有在吃雞屁股」，也大讚在台灣的那段時間非常開心，「兄弟，我很開心能回來。」

霍華德談到再次回到台灣的感受表示，台灣對他而言之所以特別，不只是籃球，而是「人與人之間的交情」，讓台灣成為他籃球生涯中不可或缺的一部分；台灣球迷一直以來給予他的熱情回饋，也讓他覺得這是一個非常特別的地方。霍華德感性表示，人與人的情誼固然重要，但食物也是讓他想再次回到台灣的原因。他說，台灣朋友對他而言已經不只是朋友，「更多是像家人一樣」，人與人之間的交流，加上台灣美食，都讓台灣成為一個「非常非常特別的地方」。

這次「Kings Heart Classic」除了籃球賽事，也結合公益活動，透過霍華德、新北國王及TAT的力量，將部分收益捐助動物救援，讓球場上的熱情延伸至場外，為台灣浪浪送上一份關懷。

前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今天下午現身新莊體育館，出席新北國王「Kings Heart Classic」慈善賽事，霍華德表示想念台灣的美食。記者黃義書／攝影

前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今天下午現身新莊體育館，出席新北國王「Kings Heart Classic」慈善賽事，特別和巴克幫（PACK Taiwan）浪浪毛小孩互動。記者黃義書／攝影

前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今天下午現身新莊體育館，出席新北國王「Kings Heart Classic」慈善賽事，特別和巴克幫（PACK Taiwan）浪浪毛小孩互動。記者黃義書／攝影