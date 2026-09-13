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NBA／40歲難再飛 霍華德笑說要靠林書豪加持

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
霍華德受邀來台在公益慈善賽擔任球評，賽前到新莊體育館外大啖美食。記者黃義書／攝影
霍華德受邀來台在公益慈善賽擔任球評，賽前到新莊體育館外大啖美食。記者黃義書／攝影

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「魔獸」霍華德（Dwight Howard）受TPBL新北國王隊邀請重返台灣，今天除客串球評，還將在灌籃大賽「參一腳」，不過賽前受訪他笑說年歲已高，要做花式動作有難度，還開玩笑說可能要林書豪代言的飲品「加持」，才有機會重返巔峰。

人氣極高的霍華德2022年來台加入桃園永豐雲豹隊，讓全台颳起一陣「魔獸炫風」。2008年NBA明星賽灌籃大賽中，他穿上超人披風，飛身灌籃奪冠成為經典，來台後也參與了2023年T1聯盟明星賽，不過當時他非參賽者而是評審，但也有受邀上場讓當時的臺南台鋼獵鷹飛人劉駿霆飛越，成劉駿霆獲得滿分的重要功臣。

今天重返新莊體育館，今年已經宣布退役的霍華德提到灌籃大賽時笑說，自己今天在灌籃大賽的任務是娛樂球迷，讓球迷有歡樂的時光，但球迷若想看到自己一些「瘋狂的灌籃」，請上YouTube搜尋，就可以看到很多精彩、瘋狂鏡頭。

霍華德也不改幽默，他拿起媒體桌上放著的「哈佛小子」林書豪代言飲品，笑說自己若想回到過去巔峰時期，可能要多喝一點林書豪的代言飲品，讓現場響起一陣笑聲。

霍華德受邀參加公益慈善賽擔任球評，賽前到記者室受訪。記者黃義書／攝影
霍華德受邀參加公益慈善賽擔任球評，賽前到記者室受訪。記者黃義書／攝影

霍華德（左）獲得國王致贈的特別球衣。記者黃義書／攝影
霍華德（左）獲得國王致贈的特別球衣。記者黃義書／攝影

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